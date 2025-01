Bekannte Dragqueen The Vivienne mit 32 Jahren gestorben

Mehr «International»

The Vivienne, 2022. Bild: www.imago-images.de

Dragqueen The Vivienne aus der britischen Version von «RuPaul's Drag Race» ist tot. Der Dragstar sei im Alter von 32 Jahren gestorben, meldete die britische Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf den Agenten.

The Vivienne, mit dem bürgerlichen Namen James Lee Williams, hatte die erste Staffel der britischen Variante der Fernsehshow gewonnen.

The Vivienne bei der Sendung «Ru Paul's All Star Drag Race» 2022 (unten rechts). Bild: www.imago-images.de

Die Nachricht von Viviennes Tod sei zutiefst traurig, teilte das Team der Sendung auf den Plattformen X und Instagram mit. «Ihr Talent, ihr Humor und ihre Hingabe zur Dragkunst waren eine Inspiration.» Sie werde schmerzlich vermisst, aber ihr Vermächtnis werde weiterleben.

Der Künstlername «The Vivienne» war von Modedesignerin Vivienne Westwood inspiriert. Williams starb nach Angaben des PR-Agenten Simon Jones am Wochenende. Die Familie sei erschüttert, teilte Jones in einer Nachricht auf Instagram mit, in der er auch um Privatsphäre für die Angehörigen bat. (sda/dpa/lak)