Nawalny, Maggie Smith, Muriel Furrer, Beckenbauer und viele mehr verstarben 2024

Nicht alle der Verstorbenen wurden so alt wie die New Yorker Modeikone Iris Apfel (102,5 Jahre), die nach ihrem 100. jedes halbe Jahr Geburtstag feierte. Oder wie der amerikanische Ex-Präsident Jimmy Carter (100 Jahre), die kanadische Literaturnobelpreis-Gewinnerin Alice Munro (92) und der Wiener Bauunternehmer und Society-Löwe Richard Lugner (91), der nichts so sehr liebte wie Peinlichkeiten. Unsere grosse Rad-Hoffnung Muriel Furrer war erst 18, als sie nach einem schweren Sturz an der Rad-WM in Zürich sterben musste. Und der deutsche Rapper und «Polizeiruf»-Schauspieler Pablo Grant starb 26-jährig an einer Thrombose.

Der Tod von Maggie Smith (89) hinterlässt eine schmerzhafte Lücke in der Filmwelt und bei allen, die sie liebten. Der ein Jahr jüngere Alain Delon starb dagegen einsam und verbittert. Franz Beckenbauer wird für immer die deutsche Fussballegende schlechthin bleiben. Und dass der mutige Oppositionelle Alexej Nawalny in russischer Gefangenschaft sterben musste, ist die grösste Tragödie von allen.

Ihnen allen und vielen mehr könnt ihr hier noch einmal im Bild begegnen. Und sollten wir jemanden vergessen haben, so ist auch in der Kommentarspalte Platz für Erinnerungen. Adieu und au revoir!

Diese Persönlichkeiten haben uns 2024 verlassen 1 / 63 Diese Persönlichkeiten haben uns 2024 verlassen Im Bild: Richard Lugner, Alain Delon, Franz Beckenbauer, Liam Payne, Muriel Furrer, Maggie Smith, Alexej Navalny, Iris Apfel, Shannen Doherty (im Uhrzeigersinn von oben links).

