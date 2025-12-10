recht sonnig
DE | FR
burger
International
Frankreich

Sarkozy hat Buch aus Haft im Pariser Gefängnis veröffentlicht

«Noch nie eine derart harte Matratze gespürt»: Sarkozy veröffentlicht Buch aus Haft

10.12.2025, 14:5610.12.2025, 16:18

Frankreichs ehemaliger Präsident Nicolas Sarkozy hat nach seinen rund drei Wochen im Gefängnis ein Buch veröffentlicht, in dem er über sein Leben als Häftling Nummer 320535 in Zelle 11 berichtet. «Das Tagebuch eines Häftlings» beschreibt den Alltag des 70-Jährigen im Pariser Gefängnis La Santé, wo er nach seiner Verurteilung zu fünf Jahren Haft in der Libyen-Affäre kurzzeitig inhaftiert wurde. Da er gegen das Urteil in Berufung ging, kam er vor einem Monat unter Auflagen frei.

epa12469274 Former French President Nicolas Sarkozy leaves his family home the day he is due to enter prison in Paris, France, 21 October 2025. Nicolas Sarkozy will serve his five-year sentence at La ...
Das Buch von Nicolas Sarkozy trägt den Titel «Das Tagebuch eines Häftlings».Bild: EPA

Geprägt ist Sarkozys Buch von der Empörung, dass er überhaupt hinter Gittern landen konnte, einem «Abstieg auf einen Schlag um zehn Etagen», und der festen Überzeugung von seiner Unschuld. Aber wie sah seine Zelle aus?

Matratze härter als bei der Armee

«Zwölf Quadratmeter. Ein Bett, das mit verstärkten Platten sicher an der Wand befestigt ist. Ein kleiner Schreibtisch aus hellem Holz, eine Dusche, ein Kühlschrank, eine Herdplatte und ein Fernseher. All das in einem Zimmer.» Auch gab es zwei Fenster, aber ohne Ausblick nach draussen oder auf den Himmel. «Als ich mich auf das Bett setzte, das ungemacht war, war ich schockiert. Ich hatte noch nie, auch während meines Militärdienstes, eine derart harte Matratze gespürt.»

Einquartiert war der konservative Ex-Präsident in einem besonders gesicherten Bereich. «Meine zukünftigen Nachbarn sind entweder islamistische Terroristen, Vergewaltiger, Mörder oder Drogenhändler. Eine reizvolle Aussicht», stellte Sarkozy vor dem Gang in die Zelle fest. Die ständige, lautstarke Gewalt unter den Häftlingen raubte ihm regelmässig den Schlaf. «Einige meiner neuen Nachbarn schienen nicht über ein optimales seelisches Gleichgewicht zu verfügen», hielt Sarkozy in seinem gut 200 Seiten dicken Buch fest.

«Sarko» guckt PSG-Spiel hinter Gittern

Als «einzigen Lichtblick an diesem düsteren Tag» beschrieb Sarkozy den Besuch seiner Ehefrau Carla Bruni. Aber auch, dass er das Spiel von Paris Saint-Germain gegen Leverkusen in der Zelle gucken konnte, munterte «Sarko», der oft auch bei den Spielen von PSG auf der Tribüne sitzt, auf.

FILE - Former French President Nicolas Sarkozy leaves his home Tuesday, Oct. 21, 2025 in Paris as he heads to prison to serve time for a criminal conspiracy to finance his 2007 election campaign with ...
Nicolas Sarkozy war drei Wochen im Pariser Gefängnis La Santé. Bild: AP

Viele Seiten lang setzt sich Sarkozy in seinem Buch auch mit der Libyen-Affäre und dem Prozess gegen ihn auseinander – aus seiner Sicht verbiss sich die Justiz jahrelang ohne stichhaltige Beweise in die Anschuldigung, dass für seinen Präsidentenwahlkampf 2007 illegal Geld von der Führung des damaligen libyschen Machthabers Muammar Gaddafi geflossen sein soll.

Konservativer hält Brandmauer für überholt

Für politischen Wirbel in Frankreich sorgt indessen eine Aussage Sarkozys, dessen Stimme im konservativen Lager weiterhin Gewicht hat. In seinem Buch plädiert er dafür, die Brandmauer gegen das rechtsnationale Rassemblement National (RN) von Marine Le Pen in Frankreich aufzugeben. «Sie repräsentieren so viele Franzosen, respektieren das Wahlergebnis und beteiligen sich am Funktionieren unserer Demokratie. Sie zu berücksichtigen, erscheint mir ebenso selbstverständlich wie notwendig.» (sda/dpa)

Mehr zu Nicolas Sarkozy:

Nach nur 3 Wochen: Nicolas Sarkozy kommt bereits wieder aus dem Gefängnis
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Kinderverbot
1 / 6
Kinderverbot

Immer mehr Restaurants, Hotels oder Campingplätze verbieten Kinder.

Auf Facebook teilenAuf X teilen
Hier freut sich Schawinski über den UKW-Entscheid
Video: ch media
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Nach WM-Auslosung: Fifa-Infantino hat Beschwerde am Hals
Fifa-Präsident Infantino steht wegen seiner Nähe zum US-Präsidenten Trump in der Kritik. Eine Menschenrechtsorganisation sieht darin einen Bruch der Regeln des Fussball-Weltverbands und hat eine Beschwerde eingereicht.
Eine britische Menschenrechtsorganisation wirft dem Fifa-Präsidenten Gianni Infantino wegen dessen Verhältnis zu US-Präsident Donald Trump Verstösse gegen den Ethikkodex des Fussball-Weltverbands vor. Die Organisation FairSquare schickte nach der vielfach kritisierten Verleihung des neuen Fifa-Friedenspreises an Trump bei der Auslosung für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr am Montag einen Beschwerdebrief an die Ethikkommission der Fifa.
Zur Story