«Shopaholic»-Autorin Sophie Kinsella gestorben

Kinsella an einer Signiertstunde im Jahr 2017. (Archivbild) Bild: www.imago-images.de

Die britische Bestseller-Autorin Sophie Kinsella ist tot. Kinsella starb am Mittwoch im Alter von 55 Jahren an den Folgen eines Hirntumors, wie ihre Familie mitteilte.

Bekannt wurde die unter dem Pseudonym Sophie Kinsella schreibende Madeleine Sophie Wickham mit der Reihe «Shopaholic – die Schnäppchenjägerin». Ihre Bücher verkauften sich laut ihrer Website in rund 50 Millionen Exemplaren und wurden in mehr als 40 Sprachen übersetzt.

Die ersten beiden Romane der «Shopaholic»-Serie wurden 2009 mit Isla Fisher in der Hauptrolle der kaufsüchtigen Finanzjournalistin verfilmt. Ihr erstes Buch «Die Tennisparty» schrieb Kinsella im Alter von 24 Jahren, als sie selbst noch als Finanzjournalistin arbeitete.

Im vergangenen Jahr hatte Kinsella mitgeteilt, dass bei ihr eine aggressive Form von Krebs festgestellt wurde und sie sich einer Chemotherapie unterzog. Ihr letzter Roman «Wie fühlt es sich an?» von 2024 ist eine halb-fiktionale Beschreibung ihrer Erfahrungen seit der Krebsdiagnose und landete auf mehreren Bestsellerlisten. (sda/afp)