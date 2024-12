Nach Verbot: In Grossbritannien werden jeden Monat gut 100 XL-Bully-Hunde eingeschläfert

Das Verbot wurde nach einigen aufsehenerregenden und teilweise tödlichen Vorfällen mit XL-Bully-Hunden eingeführt und trat schrittweise in Kraft. Vom 21. Dezember 2023 an war die Zucht und der Verkauf verboten. Seit Februar dieses Jahres ist auch die Haltung der Tiere untersagt, es sei denn, sie waren bereits vor dem Inkrafttreten registriert.

Dies berichtete die BBC unter Berufung auf Behördenangaben. Demnach wurden zwischen Januar und August knapp 820 Hunde eingeschläfert – also mehr als 100 pro Monat. Das sind mehr als doppelt so viele wie im gesamten Vorjahr.

Ein knappes Jahr nach dem Verbot von XL-Bully-Hunden in England und Wales fällt die Bilanz einem BBC-Bericht zufolge ernüchternd aus. Obwohl die Zahl der eingeschläferten Hunde seitdem deutlich anstieg, kam es nicht zu einem Rückgang an Angriffen.

Demonstration für Frauenrechte in Syrien +++ Mehr US-Soldaten in Syrien als gedacht

So sieht es in den Sugus-Häusern wirklich aus

Letzter Besuch vor Amtsende: Biden trifft den Papst im Januar in Rom

Der scheidende US-Präsident Joe Biden plant kurz vor dem Ende seiner Amtszeit noch einen letzten Auslandstrip und ein Treffen mit Papst Franziskus in Rom. Das Weisse Haus kündigte an, Biden werde vom 9. bis 12. Januar in die italienische Hauptstadt reisen. Am 10. Januar werde er dort eine Audienz beim Papst haben, um über Bemühungen für Frieden auf der Welt zu sprechen. Geplant seien ausserdem Treffen mit Italiens Präsident Sergio Mattarella und der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni.