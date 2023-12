Hündin Rose tauchte nach sieben Jahren wieder auf. Bild: Lost Dog Recovery UK South

Hündin Rose taucht nach sieben Jahren plötzlich wieder auf

Eine Familie nimmt eine Hündin bei sich auf – unmittelbar darauf verschwindet das Tier. Sieben Jahre später ist Rose plötzlich wieder da.

Julian Seiferth / t-online

Ein Artikel von

Sieben Jahre lang war Hündin Rose vermisst – nun ist sie in der Nähe des englischen Dorfes Crawley Down wieder aufgetaucht. Das berichten mehrere US-amerikanische und britische Medien unter Berufung auf «Lost Dog Recovery UK South».

Rose sei bereits seit Jahren in der Nähe des kleinen Ortes umher gestreift, schreibt die Organisation – ein Anwohner habe gar ein Jahrzehnt geschätzt. Nicht ganz: Laut der Tierschutzorganisation, die Rose nahe Crawley Don gefunden hat, wird die Hündin seit Anfang 2017 vermisst. Sie verschwand weniger als 24 Stunden, nachdem ihre damals neuen Besitzer sie zu sich geholt hatten.

Warmes Hähnchen im Käfig

Um Rose in Sicherheit zu bringen, griffen die Tierschützer zu einem Trick: Nachdem Anwohner das streunende Tier gemeldet hatten, wurde sie eine Woche lang regelmässig gefüttert. Am achten Tag stellte man das warme Hähnchen dann in einen Käfig.

Als Rose gerade mit ihrem Abendessen begann, schloss sich hinter ihr die Tür. «Sie war verständlicherweise erschrocken, blieb aber freundlich», schreiben die Tierschützer bei Facebook.

Familie nimmt Rose nicht zurück

Die Hündin war gechippt. So war schnell klar, wie das Tier heisst, wer ihre Besitzer waren – und wann sie verschwunden war. Diese seien zwar «überglücklich», dass es ihr gut gehe und sie in Sicherheit sei, aber traurig, weil sie die Hündin nicht wieder aufnehmen könnten. Die Lebensumstände der Familie hätten sich in den vergangenen Jahren zu sehr verändert.

Dennoch sei Roses Lage eine gute, erklären die Tierretter bei Facebook:. «Sie muss ihre älteren Jahre jetzt nicht länger damit verbringen, für sich allein zu kämpfen.» Rose werde momentan in einer Auffangstation in der kleinen englischen Stadt Edenbridge versorgt.

Rose hat viele Anfragen

Man habe ausserdem viele Anfragen von Personen bekommen, die Rose gerne bei sich aufnehmen wollten. Wer an der Hündin interessiert sei, solle die Organisation «Last Chance Animal Rescue» kontaktieren.

«Wir wissen, dass viele enttäuscht sein werden, aber Rose kann nur eine Familie haben», schreiben die Tierretter. Wer sich um die Hündin kümmern wollte, aber abgelehnt wurde, könne gerne bei einem Tierheim in seine Nähe aushelfen. «Die Tierrettung im Vereinigten Königreich steht unter so grossem Druck. Die Tiere brauchen jemanden, der sich um sie kümmert.»