Dieser Teenager hat das Werwolf-Syndrom – und offiziell das haarigste Gesicht der Welt

Ein indischer Jugendlicher mit einer sehr seltenen Krankheit bricht den Rekord für das haarigste Gesicht. Damit wurde er nun ins «Guinness-Buch der Rekorde» aufgenommen.

Lalit Patidar hat einen aussergewöhnlichen Guinness-Weltrekord aufgestellt: Der 18-Jährige aus Indien ist – mit 201,72 Haaren pro Quadratzentimeter – weltweit der Mann mit dem haarigsten Gesicht. Das berichtet «Guinness World Records».

Verursacht wird der enorme Haarwuchs durch eine äusserst seltene Krankheit, an der Patidar leidet: Hypertrichose, auch Werwolf-Syndrom genannt, die zu abnormal starkem Haarwuchs führt. Der junge Inder ist einer von nur etwa 50 Fällen, die seit dem Mittelalter weltweit dokumentiert wurden.

Er zieht die Blicke fremder Menschen auf sich

Durch sein besonderes Aussehen ziehe Patidar immer wieder die Blicke von Fremden auf sich. Auch gemeine Kommentare würde er immer wieder zu hören bekommen. Die anderen Kinder in der Schule hätten sich sogar vor ihm gefürchtet, als er an seinem ersten Schultag auftauchte.

«Sie hatten Angst vor mir, aber als sie mich kennenlernten und mit mir sprachen, wurde ihnen klar, dass ich mich gar nicht so sehr von ihnen unterschied. Ich sah nur äusserlich anders aus», sagte er.

Doch Patidar steht voll und ganz zu seinem Aussehen und dem, was ihn so einzigartig macht. Denen, die ihm sagen, er solle seinen Bart entfernen, antworte er gerne, dass er sich so mag, wie er ist und dass er sein Äusseres nicht ändern möchte.

Neuer Rekord in Italien festgestellt

Erst vor Kurzem war der junge Mann in Mailand, um in der italienischen Fernsehsendung «Lo Show dei Record» aufzutreten. Dabei wurden seine Gesichtshaare gemessen, um festzustellen, ob er offiziell den bisherigen Rekord brechen würde.

Er besuchte einen örtlichen Trichologen, der Lalit Patidar untersuchte. Dazu rasierte er kleine Teile seines Gesichts, um die Anzahl seiner Haare pro Quadratzentimeter genau zu messen.

Nachdem Patidar erfahren hatte, dass er einen neuen Rekord aufgestellt hatte, sagte er: «Ich bin sprachlos. Ich weiss nicht, was ich sagen soll, denn ich freue mich sehr über diese Anerkennung.»