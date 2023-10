Zerstörte Moschee im Gazastreifen. Bild: keystone

Diese Vorher-Nachher-Satellitenbilder zeigen die massive Zerstörung in Gaza

Als Antwort auf die Angriffe der palästinensischen Terrormiliz Hamas begann das israelische Militär Luftangriffe auf verschiedene Ziele im Gazastreifen durchzuführen. Diese Satellitenbilder zeigen das Ausmass der Zerstörung.

Elia Arianna Folge mir

Mehr «International»

Am letzten Samstag, dem 7. Oktober, startete die palästinensische Hamas einen Überraschungsangriff auf mehrere Ziele in Israel. Die Miliz griff dabei vor allem Zivilisten an: Insgesamt töteten die radikalen Islamisten über 1200 Israelis, nur gerade 222 davon waren israelische Soldaten. Über 150 israelische Geiseln wurden zudem von den Hamas in den Gazastreifen verschleppt.

Die Reaktion des israelischen Militärs folgte prompt. Wie bereits in der Vergangenheit wurden sofort Luftangriffe auf verschiedene Ziele im Gazastreifen geflogen. Diese forderten bisher ebenfalls ungefähr 1200 Tote. Wie die folgenden Satellitenbilder zeigen, wurden dabei ganze Häuserblocks dem Erdboden gleich gemacht:

Übersicht des Rimal-Distrikt in Gaza-Stadt. Markiert sind zwei Ziele der israelischen Luftangriffe. bilder: keystone / maxar technologies / google Maps

Als Reaktion auf den Angriff vom Samstag wurde zudem der gesamte Gazastreifen abgeriegelt. Zurzeit wird weder Wasser, Strom noch Treibstoff in den kleinen Landstreifen geliefert. Bereits vor der kompletten Abriegelung war der Gazastreifen teilweise blockiert.

Markiert ist die Sousi Moschee bilder: keystone / maxar technologies / google maps

Eine Aufnahme der zerstörten Sousi Moschee vom Montag. Es ist eine von vielen Moscheen, die von israelischen Luftangriffen getroffen wurden. Bild: NurPhoto

bilder: keystone / maxar technologies / google maps

Die Luftschläge sind nicht immer präzise. Häufig werden die umliegenden Häuser ebenfalls von den Bomben getroffen.

Die zerstörte Gharbi Moschee. Bild: Anadolu

Mehr Infos zum Konflikt: Was du von der israelischen Offensive über den Gaza-Streifen wissen musst

bilder: keystone / maxar technologies / google maps

Der Watan Tower beherbergte laut dem israelischen Militär wichtige Kommunikations-Infrastruktur der Hamas.

Weiter erklärte Israel, es werden keine Angriffe auf zivile Objekte ausführen. Die sogenannten Präzisionsangriffe sollen vor allem auf Regierungsgebäude und andere militärische Anlagen abzielen. Dieser Position widerspricht jedoch Amnesty International. Bereits 2021 verfasste die Menschenrechtsorganisation einen Bericht, in welchem die militärischen Praktiken Israels als mögliche Kriegsverbrechen bezeichnet wurden.

bilder: keystone / maxar technologies / google maps

Im Rimal-Distrikt wurden ganze Häuserblocks von den Luftangriffen zerstört. Dabei soll es sich besonders um Regierungssitze gehandelt haben.

Zerstörte Gebäude im Rimal-Distrikt. Bild: Anadolu

bilder: keystone / maxar technologies / google maps

Im Nordosten des Gazastreifens befindet sich das Atatra-Gebiet. Die israelische Regierung sieht die Region als Hochburg der Hamas. Anders als im Rest des Gazastreifens leben in der Region fast keine palästinensischen Flüchtlinge, sondern vor allem Bauernfamilien.