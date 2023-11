Israelische Soldatinnen an der Beerdigung von Noa Marciano. Bild: keystone

Das Schicksal der Hamas-Geiseln Noa Marciano und Yehudit Weiss

Am Freitag wurde bestätigt, dass die Leiche der in Gaza festgehaltenen Noa Marciano in Israel identifiziert wurde. Noch immer befinden sich über 200 Geiseln im Gazastreifen: Ein Überblick.

Die letzten Tage dominierte das Schifa-Spital in Gaza die Schlagzeilen. Ein Einsatz der israelischen Streitkräfte (IDF) beim Spital sorgte international für viel Kritik – doch die Israelis vermuteten schon länger eine Hamas-Kommandozentrale unter dem Spital, und dass die Hamas dort Geiseln versteckt hält.

Israelische Soldaten fanden die Leichen von gleich zwei weiblichen Geiseln in der Nähe des Spitals. Dabei handelt es sich um die 19-jährige Soldatin Noa Marciano und die 65-jährige Rentnerin Yehudit Weiss.

Das ist ihr Schicksal:

Noa Marciano

Die 19-jährige Noa Marciano wurde am 7. Oktober von Hamas-Terroristen in den Gazastreifen entführt. Sie war eine israelische Soldatin und an jenem Tag im Einsatz. Gemäss ihrer Mutter hatten die beiden noch miteinander telefoniert, als Noa Marciano von einer Infiltration gesprochen habe, und dass sie jetzt auflegen müsse. Ihre Mutter habe nichts Aussergewöhnliches im Hintergrund gehört. Kurze Zeit später habe sie ihrer Tochter eine Nachricht geschrieben, darauf jedoch nie eine Antwort bekommen.

Diese Woche überschlugen sich die Ereignisse: Am Montag veröffentlichte die Hamas ein Video von Noa Marciano. Zunächst ist sie darauf zu sehen, wie sie in die Kamera spricht und Informationen über sich und ihre Familie preisgibt. Sie sagt weiter, sie werde in Gaza festgehalten und befinde sich dort nun seit vier Tagen mit anderen Geiseln. Weiter bittet sie die IDF, die Gegend nicht mehr anzugreifen – die Explosionen seien in der Nähe und könnten die Geiseln treffen.

Das Video endet mit einer Einstellung von Marcianos leblosem Körper. Die Hamas behauptete, sie sei bei einem israelischen Luftangriff ums Leben gekommen.

Am Dienstag dann bestätigte Israel den Tod Marcianos. Dies war aussergewöhnlich, denn es war das erste Mal, dass die israelischen Streitkräfte den Tod einer Geisel bestätigten. Nun wurde bekannt, dass die Leiche Marcianos nach Israel überführt und sie klar identifiziert wurde – eine Todesursache wurde bis dato allerdings nicht bekannt gegeben. Am Freitag wurde sie in ihrer Heimatstadt Modi'in beerdigt.

Adi Marciano trauert um ihre Tochter. Bild: keystone

Yehudit Weiss

Die 65-jährige Rentnerin Yehudit Weiss wurde am 7. Oktober im Kibbutz Be'eri entführt und in den Gazastreifen gebracht. Ihr Mann wurde von Hamas-Terroristen ermordet. Weiss’ Leiche wurde am Donnerstag von israelischen Truppen in der Nähe des Schifa-Spitals gefunden. Ihre Identität wurde bei forensischen Untersuchungen in Israel bestätigt.

Aus dem Statement der IDF wird nicht ersichtlich, woran Weiss starb. Armeesprecher Daniel Hagari sagte:

«Yehudit wurde im Gazastreifen von Terroristen getötet, und wir waren zu spät.»

Soldaten hätten in der Nähe ihrer Leiche ausserdem Waffen gefunden.

Das Kibbutz Be'eri mit etwa 1000 Einwohnern in der Nähe des Gazastreifens wurde am 7. Oktober hart getroffen. Mindestens 86 Personen wurden getötet, 25 werden vermisst und wurden vermutlich in den Gazastreifen entführt. Weiss' Sohn sagte gegenüber Reportern: