17 brutal ehrliche Karikaturen, die den Gaza-Krieg treffend beschreiben

Die nur schwer verdaulichen Ereignisse im Nahostkonflikt im Spiegel der Karikaturistinnen und Karikaturisten.

Hamas-Terroristen haben vor gut einem Monat einen beispiellosen Überraschungsangriff auf Israel durchgeführt und rund 1400 Zivilistinnen und Zivilisten sowie Soldaten massakriert. Es handelt sich um den grössten Massenmord an Juden seit dem Zweiten Weltkrieg. Israel reagierte mit massiven Luftschlägen und einer grossen Bodenoffensive im Gazastreifen.

Über 230 Israelis wurden nach Militärangaben in den Gazastreifen verschleppt und werden mutmasslich in unterirdischen Tunnelsystemen als Geiseln gehalten.

Israelischen Angaben zufolge wurden erneut mutmassliche Terroristen im Gazastreifen getötet. Darunter seien auch am Massaker in Israel beteiligte Personen, teilte das Militär am Freitag mit.

Seit dem 7. Oktober wurden bereits über 10'000 Palästinenserinnen und Palästinenser getötet und verletzt, sagt das Hamas-Gesundheitsministerium. Die Zahlen lassen sich gegenwärtig nicht unabhängig überprüfen. Hilfsorganisation bezeichnen die Lage im Gazastreifen als «äusserst prekär». Es fehle an Essen, Medikamenten, Hygieneartikeln, warmer Kleidung für den Winter oder auch sicheren und wintertauglichen Notunterkünften.

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu will Zivilisten weiter eine Flucht aus dem Kampfgebiet im abgeriegelten Gazastreifen gewähren. Demnach sollen die «taktischen, lokalen» Pausen den Bewohnern des Gazastreifens die Möglichkeit geben, vom Norden in den Süden des Gazastreifens zu flüchten, weg von den am stärksten umkämpften Gebieten. Er betonte aber auch: «Es wird keinen Waffenstillstand ohne die Freilassung der israelischen Geiseln geben.»



Netanjahu sagte weiter, Israel wolle nicht versuchen, den Gazastreifen zu erobern, zu regieren oder zu besetzen. «Aber wir wollen ihm und uns eine bessere Zukunft im gesamten Nahen Osten geben. Und dazu muss die Hamas besiegt werden.» Der Gazastreifen müsse entmilitarisiert, entradikalisiert und wiederaufgebaut werden.

Mit Material der Nachrichtenagentur SDA

(oli)