Biden plant Korridor: So sollen Zivilisten aus dem Gazastreifen entkommen können

Die USA appellieren an Israel, die Zahl der zivilen Opfer im Krieg gegen die Hamas zu minimieren. Eine «totale Blockade» des Gazastreifens und die mögliche Bodenoffensive könnten in den kommenden Tagen viele Menschen das Leben kosten.

Natasha Hähni / ch media

US-Präsident Joe Biden äussert sich im Weissen Haus zu den Hamas-Attacken in Israel, im Hintergrund zu sehen sind Vize-Präsidentin Kamala Harris und Aussenminister Antony Blinken, 10. Oktober 2023. Bild: EPA

US-Präsident Joe Biden appellierte an Israels Premierminister Benjamin Netanjahu, die Zahl der zivilen Opfer in Gaza möglichst zu minimieren. Das sagten zwei Beamte gegenüber «NBC». Gemäss US-Regierungsvertretern ist Biden daran, sich mit anderen Ländern zu koordinieren, um einen Plan für die sichere Ausreise von palästinensischen und US-amerikanischen Zivilisten aus Gaza zu organisieren. Der geplante Korridor soll nach Ägypten führen. Wobei das Land den Vorschlag gemäss Insidern nach Besprechungen abgewiesen haben soll.

Erst kürzlich wurde der einzige nicht israelische Grenzübergang Rafah nach Ägypten geschlossen. Wie die Nachrichtenagentur dpa berichtet, will die UNO nun humanitäre Hilfe aus dem Nachbarland Ägypten nach Gaza anliefern.

Bodenoffensive in den Gazastreifen steht wohl bevor

Während des Telefongesprächs mit Joe Biden berichtete Netanjahu auch von den Gewalttaten der Hamas-Terroristen, wie ein Video zeigt, das der israelische Premierminister auf Social Media teilte. Familien wurden in ihren Häusern getötet, Frauen vergewaltigt und ermordet, Soldaten enthauptet und Kinder verbrannt und hingerichtet. «Wir haben in der Geschichte des Staates noch nie eine solche Grausamkeit gesehen. Sie sind noch schlimmer als die ISIS», sagte Netanjahu. Militärexperten rechnen in den kommenden Tagen mit einer israelischen Bodenoffensive in Gaza.

Eine Palästinenserin und ihre Kinder fliehen aus ihrem Haus nach einem israelischen Luftanschlag auf ihr Haus in Gaza-Stadt. Rund eine Million Kinder leben im Gazastreifen. Bild: EPA

Im Gazastreifen, einer Fläche von rund 40 Kilometern Länge und 9 Kilometern Breite, leben aktuell rund 2,2 Millionen Personen. Gemäss Unicef sind etwa eine Million von ihnen Kinder. Seit den Terrorangriffen auf Israel am Samstag wurden rund 1000 Palästinenser bei Gegenangriffen im Gazastreifen getötet.

Mit einer Anordnung des israelischen Verteidigungsministers Yoav Gallant am Montag wurde der Gazastreifen zudem komplett abgeriegelt. Das bedeutet keinen Strom, keine Nahrungsmittel, kein Wasser und keinen Treibstoff für Gaza. Laut einer Erklärung des UN-Hochkommissars für Menschenrechte, Volker Türk, verstösst das gegen humanitäres Völkerrecht.

Bereits am Mittwoch zeigte die «vollständige Blockade» erste Auswirkungen. Wie die palästinensische Elektrizitätsgesellschaft mitteilte, musste das einzige Kraftwerk der Region wegen Treibstoffmangels abgeschaltet werden.