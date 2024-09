Rettungskräfte am Ort des Raketeneinschlags in den südlichen Vororten von Beirut. Bild: keystone

Nach israelischem Angriff in Beirut: Hisbollah-Anführer ist tot

Beirut wurde von israelischen Kampfflugzeugen angegriffen. Dabei sind mindestens acht Menschen getötet und viele weitere verletzt worden. Ziel des Angriffs soll der oberste militärische Befehlshaber der Hisbollah, Ibrahim Aqil, gewesen sein. Eine Übersicht zu den Entwicklungen.

Das ist passiert

Israelische Kampfflugzeuge griffen nach Armeeangaben ein Ziel in Libanons Hauptstadt Beirut an. Augenzeugen berichteten von Erschütterungen.

Bei dem Angriff sind nach Behördenangaben mindestens acht Menschen getötet worden. 59 weitere Personen seien verletzt worden, teilte das libanesische Gesundheitsministerium mit.

Zuvor hatte die libanesische Nachrichtenagentur NNA gemeldet, dass mindestens fünf Menschen getötet wurden. Es soll sich demnach um Minderjährige gehandelt haben. Der Fernsehsender der Hisbollah, Al-Manar, berichtete von einem Toten und 14 Verletzten. Die Angaben liessen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Krankenwagen treffen am Ort des israelischen Raketeneinschlags in den südlichen Vororten von Beirut ein. Bild: keystone

Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben einen hochrangigen Kommandeur der Hisbollah bei einem Angriff in Libanons Hauptstadt Beirut getötet. Ibrahim Akil sei tot, teilte Armeesprecher Daniel Hagari mit.

Ibrahim Akil gehört zu den Gründungsmitgliedern der Hisbollah und wirkte insbesondere im militärischen Flügel der schiitischen Organisation. Die USA hatten ein Kopfgeld in der Höhe von sieben Millionen Dollar (6,27 Millionen Euro) auf Akil ausgesetzt. Bereits Anfang der 90er-Jahre hatte Israel versucht, Akil auszuschalten.

Bild: US Department of State

Akil wurde Informationen aus Beirut zufolge erst am Freitag aus dem Krankenhaus entlassen, nachdem er bei der Attacke auf technische Geräte der Hisbollah verletzt worden war. Auch dieser Angriff wird Israel zugeschrieben.

Augenzeugen zufolge soll der israelische Angriff einem Ziel im südlichen Dahiyeh-Gebiet gegolten haben. Es seien zwei Explosionen zu hören gewesen sein.

«Mein gesamtes Haus hat gebebt», berichte eine Bewohnerin der Deutschen Presse-Agentur. Auf den Strassen herrschte Panik. Mehrere Krankenwagen waren im Einsatz.

Das ist zuvor passiert

Vor dem Angriff in Beirut hatten Kampfflugzeuge rund 100 Raketenabschussrampen der proiranischen Miliz bombardiert, wie das israelische Militär mitteilte. Libanesische Sicherheitskreise sprachen von einer der schwersten Angriffswellen seit Beginn des gegenseitigen Beschusses im Oktober vergangenen Jahres.

Dem Angriff in Beirut sind israelischen Angaben zufolge rund 140 Geschosse aus dem Libanon vorangegangen.

Im Norden Israels heulten Warnsirenen. Israelischen Medien zufolge brachen durch den Beschuss Brände aus.

Berichte über Verletzte gab es zunächst nicht. Die Hisbollah-Miliz reklamierte mehrere Angriffe für sich. Anwohner in zahlreichen Orten im Norden Israels sind dazu aufgerufen, in der Nähe von Schutzräumen zu bleiben.

Am Dienstag und Mittwoch waren an mehreren Orten im Libanon gleichzeitig Hunderte technische Geräte explodiert. Dabei wurden rund 3.000 Menschen verletzt und mindestens 37 starben an ihren Verletzungen. Unter den Verletzten sollen viele Kämpfer der pro-iranischen Hisbollah sein, die vom Libanon aus gegen Israel kämpft. Militär- und Geheimdienstexperten sehen Israels Armee hinter den offensichtlich koordinierten Angriffen. Das Militär hatte die Explosionswellen bisher nicht kommentiert.

Seit Beginn des Kriegs im Gazastreifen nach dem Hamas-Terrorangriff auf Israel vor fast einem Jahr kommt es im israelisch-libanesischen Grenzgebiet nahezu täglich zu militärischen Konfrontationen zwischen der israelischen Armee und der Hisbollah. Die Hisbollah handelt nach eigenen Angaben aus Solidarität mit der Hamas.

Im Libanon wurden dabei etwa 600 Menschen getötet, die meisten davon Hisbollah-Mitglieder. In Israel kamen Armeeangaben zufolge 52 Menschen ums Leben, darunter 26 Zivilisten.

Das sagt der Libanon

Libanons geschäftsführender Ministerpräsident Nadschib Mikati hat den israelischen Angriff auf ein Ziel in einem südlichen Vorort Beiruts scharf verurteilt. Israel lege «keinen Wert auf humanitäre, rechtliche oder moralische Werte», sagte er. Stattdessen schreite die israelische Regierung mit etwas voran, «was einem Völkermord ähnelt».

Mikati rief die internationale Gemeinschaft dazu auf, einen klaren Standpunkt gegen die «schrecklichen Massakers» Israels zu zeigen.

Hisbollah-Generalsekretär, Hassan Nasrallah, kündigte in einer landesweit übertragenen Rede am Donnerstag an, den Beschuss Nordisraels fortzusetzen. Israel könne erst dann wieder Menschen in Sicherheit in den Norden zurückkehren lassen, wenn der Krieg im Gazastreifen gestoppt werde. Die Hisbollah handelt nach eigener Darstellung aus Solidarität mit der islamistischen Hamas in dem Küstengebiet. Beide Gruppen werden von der Islamischen Republik Iran unterstützt, deren Staatsführung Israel als Erzfeind betrachtet.

Zugleich beschuldigte Nasrallah Israel, für die Explosionen von Pager und Handfunkgeräten verantwortlich zu sein. Der Hisbollah-Chef sprach von einer Kriegserklärung und kündigte Vergeltung an.

Das sagen die USA

Die US-Regierung hält es trotz der jüngsten Angriffe zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah-Miliz für möglich, einen Krieg zwischen beiden Seiten abzuwenden. «Wir glauben immer noch, dass es Zeit und Raum für eine diplomatische Lösung gibt, und wir halten dies für den besten Weg», sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby. Ein Krieg an der Grenze zwischen Israel und dem Libanon sei «nicht unvermeidlich, und wir werden weiterhin alles tun, was wir können, um ihn zu verhindern».

Kirby ging nicht näher auf den jüngsten israelischen Angriff in Libanons Hauptstadt Beirut ein. Dieser sei gerade erst geschehen, und das israelische Militär müsse selbst über seine Einsätze sprechen. Auf Nachfrage sagte er, ihm sei nicht bekannt, dass die US-Regierung vorab darüber informiert gewesen sei.

Mit Blick auf den Krieg zwischen Israel und der islamistischen Hamas im Gazastreifen sagte Kirby, die US-Regierung gebe die Hoffnung nicht auf, auch hier noch eine Vereinbarung für eine Waffenruhe und eine Freilassung von Geisel zu erreichen. Dies sei hart und gestalte sich schwierig. «Aber niemand gibt auf. (...) Wir werden es weiter versuchen.»

(lst/leo/sda/dpa)