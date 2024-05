«Where were your Eyes on October 7?» Israel startet eigene Social Media Kampagne

Als Antwort auf «All Eyes on Rafah» verbreitet Israel nun sein eigenes KI-generiertes Bild auf den sozialen Medien. Darum geht es.

Bei einem israelischen Luftangriff wurden in der Nacht auf Montag 45 Menschen in Rafah getötet, darunter zahlreiche Zivilisten. Und das, nachdem der Internationale Gerichtshof Israel dazu aufgefordert hatte, seine Offensive in der südlichen Stadt im Gazastreifen zu stoppen.

Daraufhin verbreitete sich auf den sozialen Medien ein KI-generiertes Bild in Windeseile. Darauf zu sehen war ein Zeltlager und der Text «All Eyes on Rafah».

Israel kontert jetzt mit einem eigenen Bild.

Was ist auf dem Bild zu sehen?

Bild: screenshot x

Das Bild wurde von einer künstlichen Intelligenz generiert und zeigt den Schriftzug «Where were your Eyes on October 7?», also «Wo waren eure Augen am 7. Oktober?»

Im Vordergrund sitzt ein Baby in Windeln auf dem Boden, vor ihm steht ein maskierter Hamas-Kämpfer, der seine Waffe zu Boden richtet. Im Hintergrund sieht man eine brennende Flagge Israels, der sandige Boden ist voller Blut und die Häuser hinter dem Krieger sehen zerstört aus.

Was ist Israels Message?

Gepostet wurde das Bild am Mittwoch auf X vom offiziellen Konto des Staates Israel, der vom Ministerium für auswärtige Angelegenheiten geführt wird. Dazu heisst es:

«Wir werden niemals aufhören, über den 7. Oktober zu sprechen. Wir werden niemals aufhören, für die Geiseln zu kämpfen.»

Inzwischen wurde es 66'000 mal gelikt und 14000 Mal repostet.

Das Bild lässt sich ziemlich eindeutig als Antwort auf die viralen «All Eyes on Rafah»-Posts verstehen, da es den Begriff «Augen» wieder aufgreift und auch optisch stark an die Kampagne des Pro-Palästina-Lagers erinnert.

Was ist am 7. Oktober passiert?

Am 7. Oktober 2023 hat die Terrororganisation Hamas in einem Überraschungsangriff auf Israel über 1200 Menschen getötet und 240 entführt. Für ihr Massaker wählte die Hamas den jüdischen Feiertag Simchat Tora. Am frühen Morgen wurden tausende Raketen in Richtung Israel abgefeuert und schätzungsweise 3000 Hamas-Krieger stürmten über die Grenze. Sie griffen dabei zahlreiche Kibbuze und Kleinstädte im Süden Israels an und veranstalteten ein brutales Massaker an der Zivilbevölkerung. Im Anschluss an den Angriff kursierten verstörende Bilder und Videos im Netz, die die ganze Welt in Aufruhr versetzten. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu rief daraufhin den Kriegszustand aus.