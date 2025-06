Ein israelischer Panzer in Gaza. (Archiv- und Symbolbild) Bild: www.imago-images.de

Israel hat auch Bodentruppen im Iran eingesetzt

An den Angriffen auf den Iran waren auch israelische Soldaten am Boden beteiligt. Das hat Armeechef Ejal Samir bekannt gegeben.

Israel hat nach Angaben von Armeechef Ejal Samir während des zwölftägigen Kriegs gegen den Iran dort Bodentruppen eingesetzt. Die «vollständige Kontrolle über den iranischen Luftraum» sowie über «alle Orte, an denen wir operieren wollten» habe die Armee durch «taktische Täuschungsmanöver» der Luftwaffe, aber auch durch «Bodenkommandoeinheiten» erlangt, sagte Samir in einer am Mittwochabend ausgestrahlten Fernsehansprache. Samir ist der erste Armeevertreter, der öffentlich den Einsatz israelischer Bodentruppen im Iran bekanntgibt.

Während des Kriegs gegen den Iran seien die Streitkräfte «heimlich tief im feindlichen Gebiet» aktiv gewesen und hätten der Armee «operative Handlungsfreiheit» verschafft, sagte Samir weiter. Die Kampagne gegen den Iran sei «noch nicht abgeschlossen». «Wir müssen wachsam bleiben, viele Herausforderungen warten auf uns», fügte er an.

In engem Kontakt mit US-Armee

Samir sagte zudem, er selbst sei während des gesamten Einsatzes in engem Kontakt mit der US-Armee gewesen. Zuvor hatte am Mittwoch bereits der Chef des israelischen Auslandsgeheimdiensts Mossad, David Barnea, dem US-Geheimdienst CIA für das «gemeinsame Vorgehen» gegen den Iran gedankt.

Am Dienstag war nach zwölf Tagen Krieg eine Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran in Kraft getreten. Israel hatte am 13. Juni einen Grossangriff auf den Iran gestartet und bombardierte tagelang insbesondere Atomanlagen und militärische Einrichtungen in dem Land. Der Iran attackierte Israel daraufhin im Gegenzug mit Raketen und Drohnen. Erklärtes Ziel des israelischen Vorgehens war es, den Iran vom Bau einer Atombombe abzuhalten. Der Iran bestreitet, dies zu beabsichtigen.

