Mafia-Geschäftsmann in Brasilien verhaftet – Geldwäsche-Netzwerk der Cosa Nostra enthüllt

In Brasilien ist ein mutmassliches Mitglied der Mafiaorganisation Cosa Nostra festgenommen worden. Der Mann soll Millionen Euro gewaschen haben.

In einer gross angelegten internationalen Operation gegen die Mafia ist ein italienischer Geschäftsmann in der brasilianischen Stadt Natal festgenommen. Die italienische Finanzpolizei (Guardia di Finanza) gab am Dienstag bekannt, dass Giuseppe B. unter anderem wegen Erpressung, Geldwäsche und Beteiligung an der Mafia-Organisation Cosa Nostra angeklagt wird, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.

Der Fall ist Teil einer weitreichenden Untersuchung, die ein internationales Mafia-Netzwerk mit einem geschätzten Vermögen von 500 Millionen Euro ins Visier genommen hat. Laut den brasilianischen Behörden investierte das Netzwerk rund 55 Millionen Euro in Immobilien und den Finanzmarkt in Brasilien. Die italienischen Behörden gehen jedoch davon aus, dass der Gesamtwert der investierten Vermögenswerte über 500 Millionen Euro liegen könnte.

Bereits 50 Millionen Euro beschlagnahmt

Die Ermittlungen, die 2022 begonnen wurden, deckten «erhebliche Investitionen von mafiabedingtem Kapital in Geschäftsvorhaben und Unternehmen» auf, wie es in einer Stellungnahme der Polizei heisst. Die Operation führte zur Beschlagnahmung von Vermögenswerten im Wert von 50 Millionen Euro und zur Anklage gegen 17 Personen sowie 12 Immobilien-, Bau- und Restaurationsfirmen in Italien, Brasilien und der Schweiz.

Das Geld aus Brasilien soll seit 2016 über ein Netzwerk in der Schweiz, Hongkong und Singapur geflossen sein und schliesslich in den Taschen bedeutender Mafia-Familien, die mit der Cosa Nostra, der sizilianischen Mafia, verbunden sind, gelandet sein. Eine Erklärung der brasilianischen Polizei deutet darauf hin, dass das in Natal zerschlagene Mafia-Netzwerk fast ein Jahrzehnt lang tätig war.

Es nutzte Briefkastenfirmen, um Gelder aus internationalen kriminellen Aktivitäten zu verschleiern. Dieser jüngste Schlag gegen die organisierte Kriminalität zeigt einmal mehr die internationale Reichweite und das komplexe Finanzgeflecht der Mafia auf. Die Ermittlungen werden weitergeführt, um das gesamte Ausmass des kriminellen Netzwerks aufzudecken.

