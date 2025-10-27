Diese Hängebrücke hat das Bietschorn im Blick. Weisst du, wo sie sich befindet? Bild: Eischoll Tourismus/Marco Schnyder

Rauszeit

Achtung, hier wackelt's! Das sind die 10 längsten Hängebrücken der Schweiz

Hängebrücken sind faszinierende Gebilde. Einige benötigen sehr viel Mut, andere sind so stabil, dass sie kaum wackeln. Natürlich sind hier auch immer die längsten Exemplare spannend. Wir haben die Top 10 der Schweiz gesucht.

Grub Hängebrücke AR/SG

Distanz: 4 Kilometer

Dauer: 1 Stunde

Kondition: Leicht

Hier geht es zum Routenvorschlag.



Diese Hängebrücke führt von Grub nach Grub. Ja, das sind zwei verschiedene Dörfer. Und ja, die liegen auch in anderen Kantonen. Auf der Hängebrücke überquerst du den Mattenbach, der St.Gallen von Appenzell Ausserrhoden trennt.

Bild: Reto Fehr

Die Brücke wurde 2019 fertiggestellt und obwohl die Konstruktion solide ist, gibt es das Hängebrücken-Feeling. Vielleicht auch, weil das 180 Meter lange Bauwerk nur eine Laufstegbreite von 65 Zentimetern ausweist. Bei der Eröffnung war sie noch die achtlängste Hängebrücke der Schweiz, mittlerweile liegt sie nur noch ganz knapp in den Top 10.

Auf der einen Seite bist du im Kanton Appenzell Ausserrhoden, auf der anderen in St.Gallen. Bild: Reto Fehr

In Grub SG hat es einige Parkplätze. Du kannst da auch einfach zur Hängebrücke und wieder zurück. Wer gerne eine kleine Rundwanderung macht, könnte den Mattenbach weiter unten im Wald praktisch über dem Boden wieder überqueren.

Wandervorschlag:

Niouc Brücke VS

Ich verzichte hier auf einen Wandervorschlag. Weil du kannst da mit dem Auto hinfahren, es hat einen Kiosk, Sitzbänke und wenn du Glück hast, wagt jemand einen Bungee-Sprung. Oder vielleicht auch du selbst?

Auffällig rot ist die Hängebrücke in Niouc. Da in der Mitte ist die Absprungplattform für die Bungee-Jumper. Bild: Shutterstock

Dann könntest du nachher sagen, du seist von der höchsten Hängebrücke der Schweiz gesprungen. Diese führt nämlich 190 Meter über die Navisence-Schlucht. Bis 2017 war sie gar die höchste Brücke der Schweiz, von 1922 bis 1929 die höchste der Welt.

1922 wurde sie eigentlich für die Kanalisation gebaut. Das wirst du noch heute erkennen. Sie war danach auch einige Jahre geschlossen, wurde 1996 aber renoviert und wieder zugänglich gemacht. Wenn du auf die 200 Meter lange Brücke willst, musst du fünf Franken bezahlen. Aber ja, das lohnt sich schon. Ist sicherlich eine der spannendesten Hängebrücken der Schweiz.

Passerelle Corbassière VS

Distanz: 17 Kilometer

Dauer: 7:30 Stunden

Kondition: Hoch

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Seit 2014 kannst du mit der Passerelle Corbassière die Moräne des Corbassière-Gletschers überqueren. Dieser zieht sich immer mehr zurück und so wurde der Wanderweg gesichert. Mit einer Länge von 210 Metern und einer Höhe von 70 Metern verbindet sie die Hütten Brunet und Panossière.

Bild: Shutterstock

Du kannst die Brücke auch an einem Tag besuchen, aber besser ist, du kombinierst das Erlebnis mit einer Hüttenübernachtung in einer der beiden Optionen oben. Wegen Forstarbeiten ist der schnellste Weg von der Cabane Brunet ins Tal bis Ende Oktober gesperrt. Plane die Reise darum besser erst für den nächsten Sommer.

Bild: Shutterstock

Ebenfalls für eine Tour in den warmen Monaten spricht: Startest du bei Mauvoisin, führt der Weg auf fast 2900 Meter über Meer. Da bist du lieber im Hochsommer unterwegs, wenn die Chancen gut stehen, dass der Schnee weg ist.

Wandervorschlag:

Milibach VS

Distanz: 2 Kilometer

Dauer: 30 Minuten

Kondition: Leicht

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Wir sind schon bei der siebtlängsten Hängebrücke angekommen. Diese verbindet seit 2022 die Walliser Dörfer Eischoll und Unterbäch. Die Hängebrücke führt in 65 Metern Höhe auf einem 1,2 Meter breiten Weg über den Milibach.

Bild: Eischoll Tourismus/Marco Schnyder

Höhepunkt der 260 Meter langen Brücke ist sicherlich auch die kleine Aussichtsplattform in der Mitte, mit ihrem auffälligen Stabilisations-Konstrukt unterhalb.

In der Mitte hat die Hängebrücke eine kleine Aussichtsplattform. Bild: Eischoll Tourismus/Marco Schnyder

Und ja, du siehst von hier grandios auf das Bietschhorn. Für spektakuläre Fotos empfehle ich den Winkel wie bei unserem Titelbild dieses Artikels – da glaubst du, die Brücke führt über das Nichts.

Wandervorschlag:

Tibetano Carasc TI

Distanz: 5,5 Kilometer

Dauer: 2 Stunden

Kondition: Mittel

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Tie Tibetano Carasc siehst du von Bellinzona unten, wenn du weisst, wo du suchen musst. Spekatkulär biegt sie sich über den bewaldeten Hang über die Schlucht.

Bild: Shutterstock

Als sie im Mai 2015 erbaut wurde, war sie für wenige Wochen eine der drei längsten Hängebrücken der Schweiz. Die 270 Meter sind aber auch ohne diese Auszeichnung eine Überquerung wert.

Bild: Shutterstock

Für die Wanderung startest du mit der Gondel, dann musst du nicht alles hochwandern und kannst dann nach der Überquerung des Valle di Sementina schön durch den Tessiner Wald bis runter ins Tal wandern.

Wandervorschlag:

Goms Bridge VS

Distanz: 2,3 Kilometer

Dauer: 40 Minuten

Kondition: Leicht

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Nur wenige Wochen nach der Tibetano Carasc oben, wurde mit der Goms Bridge eine zehn Meter längere Hängebrücke eröffnet. Diese führt über die Rhone.

Bild: Shutterstock

Die Brücke ist breit und schwankt erstaunlich wenig. Du kannst da auch ein Velo rüberschieben. Auch hier lohnt sich ein Besuch im Herbst mit den farbigen Wäldern.

Bild: Shutterstock

Wir kombinieren die Brücke mit einem etwas gruseligen Ort: dem Galgen von Ernen. Vom 15. bis ins 18. Jahrhundert war hier die Hochgerichtsstätte des Zenden Goms. 1764 wurde hier das letzte Todesurteil vollstreckt. Drei Diebe aus dem Obergoms mussten dran glauben. In den 300 Jahren davor starben auch viele Unschuldige, insbesondere der Hexerei bezichtigte Frauen. Übrigens: Ernen selbst ist ein wunderschönes Dörfchen.

Wandervorschlag:

La Pendenta GR

Distanz: 5,5 Kilometer

Dauer: 1:45 Stunden

Kondition: Mittel

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Das neuste Mitglied dieser Übersicht: la Pendenta bei Disentis. Das 2024 erbaute Konstrukt misst 300 Meter und führt über den noch jungen Vorderrhein.

Bild: keystone

Graubünden Ferien schreibt ihr eine Länge von 300 Metern zu, auf der Projektseite selbst werden 270 Meter ausgewiesen. Der ein Meter breite Weg führt maximal 95 Meter über den Talboden – hier ist man sich einig.

Bild: keystone

Die Brücke verbindet die Kirche Sontga Gada mit dem Weiler Mumpé Medel und hat auch eine historische Bedeutung. Spannend bei der unten angegebenen Rundwanderung: Du kommst nach der Brücke bis ganz an den Fluss runter.

Wandervorschlag:

Panoramabrücke Sigriswil BE

Distanz: 10 Kilometer

Dauer: 3 Stunden

Kondition: Mittel

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Warum die Gummischlucht so heisst, das weiss ich nicht. Aber die Panoramabrücke Sigriswil führt 340 Meter lang über die Schlucht am Thunersee.

Bild: Shutterstock

Das Konstrukt ist sehr stabil und du kannst auf dem Bau von 2012 die Aussicht auf den Niesen und die Alpen geniessen.

Das Panorama mit dem Thunersee und der Niesen-Pyramide: nicht schlecht. Bild: Shutterstock

Für die Wanderung machen wir es bisschen spannender und wandern ein Stück auf dem Panoramaweg – unter anderem an der Balmflue vorbei – bis Thun. Ein wunderschöner Abschnitt.

Wandervorschlag:

Skywalk Sattel-Hochstuckli SZ

Distanz: 6 Kilometer

Dauer: 1:45 Stunden

Kondition: Leicht

Hier geht es zum Routenvorschlag.

2010 wurde der Skywalk auf dem Sattel-Hochstuckli eröffnet. Die 374 Meter reichten damals für die längste Hängebrücke der Schweiz und gar Europa. Heute ist sie noch die Zweitlängste in unserem Land und in Europa nicht mehr in den vordersten Plätzen.

Ja, die Brücke ist grundsätzlich auch im Winter geöffnet. Bild: Shutterstock

Aber das ändert nichts an der grandiosen Lage und spektakulären Wanderung. Die Brücke ist auch im Winter offen – ein spezielles Erlebnis.

Kombiniere die Hängebrücke, die praktisch bei der Bergstation liegt, mit einer Wanderung zur Mostelegg und über den aussichtsreichen Weg vor dem Ängelstock durch zurück zum Ausgangspunkt. Und ja: Kinder werden den Sattel-Hochstuckli lieben mit der Rodelbahn und Hüpfburg.

Wandervorschlag:

Charles-Kuonen-Hängebrücke VS

Distanz: 7 Stunden

Dauer: 3:30 Stunden

Kondition: Mittel

Hier geht es zum Routenvorschlag.

Die längste Hängebrücke der Schweiz ist seit 2017 die Charles-Kuonen-Hängebrücke oberhalb von Randa im Mattertal. Nur sechs Meter fehlen und sie würde die 500-Meter-Marke knacken.

Die Brücke ist jetzt im Herbst besonders lohnenswert, wenn die Lärchen goldgelb leuchten und die Berge schon eingezuckert sind. Sie ist auch Teil des Europawegs, wo du über zwei Tage von Grächen bis Zermatt wandern kannst.

Bild: Shutterstock

Europaweit liegt die Brücke mittlerweile noch auf Rang 6 – doch dazu in einem baldigen Artikel mehr.

Wandervorschlag: