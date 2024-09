Die Ukraine wehrt seit über zweieinhalb Jahren eine russische Invasion ab. Selenskyj wirbt bei einem USA-Besuch für die weitere Unterstützung seines Landes und will Biden noch heute einen «Siegesplan» präsentieren. Kiew drängt in dem Zusammenhang seit Wochen auf die Freigabe von weitreichenden Waffen für den Einsatz gegen Ziele tief in russischem Staatsgebiet. Moskau hat für diesen Fall neue Atomdrohungen ausgesprochen. (rbu/sda/dpa)

US-Präsident Joe Biden lädt zu einem hochrangigen Ukraine-Treffen im Oktober in Deutschland ein. Dabei sollen die Bemühungen von mehr als 50 Ländern koordiniert werden, die die Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen die russische Aggression unterstützten, teilte das Weisse Haus mit.

Polizei knackt Chatsystem von Hells Angels und stösst auf Kokain in Millionenwert

Die Rockergang spielt im internationalen Drogenhandel eine wichtigere Rolle als bisher angenommen. Ein spektakulärer Fall gibt einen seltenen Einblick.

An einem Dienstagmorgen um 6 Uhr schlägt die Polizei an 13 Orten gleichzeitig zu. Im Ostschweizer Grenzort St. Margrethen umstellt eine Sondereinheit das Tattoo-Studio Riverside-Ink. Der Name ist ein Hinweis auf die Szene, die hier verkehrt: die Hells Angels Riverside. So heisst das hiesige Charter der internationalen Rockergang, die regionale Filiale mit Sitz in Buchs.