Glück im Unglück: Alle Passagiere überleben Flugzeugabsturz in Mexiko

Im Norden Mexikos ist ein Flugzeug mit rund 100 Menschen an Bord verunglückt. Nach Angaben lokaler Medien wurden bei dem Absturz in der Nähe des internationalen Flughafens Guadalupe Victoria im Bundesstaat Durango am Dienstag rund 80 Menschen verletzt.

Ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP sah dutzende leicht verletzte Passagiere, die das in Rauch gehüllte und auf einem Feld stehende Flugzeugwrack verliessen. Die Passagiermaschine sei kurz nach dem Start abgestürzt.

Man habe Kenntnis von einem Vorfall in Durango, teilte die Fluggesellschaft Aeroméxico in der Nacht auf Mittwoch per Twitter mit. Informationen zu dem Unfall würden geprüft.

Bei dem Flugzeugunglück im Norden Mexikos kamen nach Behördenangaben aber keine Menschen ums Leben. Es habe keine Toten bei dem Vorfall gegeben, teilte der Gouverneur des Bundesstaats Durango, José Aispuro, am Dienstag (Ortszeit) auf Twitter mit. Das Flugzeug mit Dutzenden Menschen an Bord sei auf dem Weg vom internationalen Flughafen Guadalupe Victoria nach Mexiko-Stadt gewesen, hatte Aispuro zuvor im Fernsehen gesagt.

Der Pilot der Maschine habe vermutlich wegen des Wetters den Start abbrechen müssen. «Es hat geregnet. Es gab einen Sturm. Ich glaube, sie wollten abbrechen», sagte Aispuro. Es habe ein Feuer gegeben und die Maschine sei beschädigt worden. Nach Angaben des Gouverneurs waren rund 80 Menschen an Bord. Der Transportminister Mexikos, Gerardo Ruiz Esparza, erklärte auf Twitter, es seien 97 Passagiere und vier Besatzungsmitglieder an Bord gewesen. (sda/dpa/afp)

