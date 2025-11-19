5 Touristen sterben bei Schneesturm in Patagonien

Bei einem Schneesturm im Nationalpark Torres del Paine in Chile sind fünf Touristen ums Leben gekommen.

Unter den Todesopfern seien zwei Deutsche, zwei mexikanische Staatsbürger sowie eine Britin, erklärte ein Vertreter der Region.

Der Torres-del-Paine-Nationalpark ist eine der bekanntesten Attraktionen in Patagonien. Bild: www.imago-images.de

Die Touristen seien von dem Schneesturm überrascht worden, als sie den Nationalpark erkundeten, sagte José Antonio Ruiz, Vertreter der Region Magallanes, am Dienstag vor den Medien.

Zuvor hatte Ruiz bereits den Tod der beiden Mexikaner bekanntgegeben und erklärt, sieben weitere Besucher des Parks würden noch vermisst. Vier der Vermissten wurden lebend gefunden.

Der bei Touristinnen und Touristen beliebte Nationalpark Torres del Paine ist für seine Granitberge, Gletscher und beeindruckende Tierwelt bekannt. Er liegt etwa 2800 Kilometer südlich der Hauptstadt Santiago. (sda/afp)