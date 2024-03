Heftige Sturmböen erfassen Sessel in Cervinia bei Zermatt

Video: twitter

Heftige Sturmböen erfassen Sessel in Cervinia (IT) bei Zermatt

Wer den Gründonnerstag im Wintersportgebiet Cervinia (IT) verbrachte, wird den Skitag so schnell wohl nicht vergessen. Im italienischen Skigebiet, das an Zermatt angrenzt, wechselte das Wetter am Donnerstagnachmittag abrupt, sodass der Sessellift geschlossen werden musste.

Aber noch bevor die letzten Fahrgäste die Bergstation erreicht hatten, erfassten starke Windböen von bis zu 100 Kilometer pro Stunde den Skilift. Das berichtete die italienische Lokalzeitung Aosta Sera. In Videos auf X (vormals Twitter) ist zu sehen, wie die Sessel umhergeschleudert und beinahe aus der Verankerung gerissen werden.

Die Passagiere kamen mit dem Schrecken davon, verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

(hah)