«Absolut daneben» – Influencer benutzen die LA-Feuer als Instagram-Kulisse

LA erlebt gerade einen der verheerendsten Brände der Geschichte. Doch was für einige die Tragödie ihres Lebens ist, scheint für andere eine Gelegenheit zu sein, um Klicks zu generieren

Sabeth Vela

Dass Influencer immer auf der Suche nach den besten Kulissen sind, ist kein Geheimnis. Dass sie dafür auch jede Gelegenheit nutzen, um den perfekten Shot einzufangen, ebenfalls nicht. Dass einige aber auch nicht davor zurückschrecken, eine Tragödie für ihren Content zu missbrauchen, scheint dann doch für viele etwas zu weit zu gehen.

So zeigen Videos auf dem Spass-Account «Influencers in the Wild», wie sich mehrere Content Creator vor den Flammen filmen und in Szene setzten. Ein Video zeigt etwa, wie ein junger Mann sich beim Meditieren filmen lässt, im Hintergrund die Rauchsäulen des Brandes. Dazu assistieren ihn zwei weitere Männer, einer hält einen Foto-Reflektor.

In den Kommentaren sammeln sich unter dem Video entsetzte User. «Absolut daneben, wie kann man nur?», schreibt jemand, während ein zweiter meint: «Ihr wisst schon, dass genau solche Reflektoren Feuer verursachen können?»

Das zweite Video in dem Post von «Influencers in the Wild» zeigt eine ähnliche Szenerie: Eine Frau tanzt auf einem Dach und wird dabei von zwei Kameras gefilmt. Auch dort ist im Hintergrund deutlich zu sehen, wie sehr die Luft durch die Brände verschmutzt ist.

«Wie kann man so geschmackslos sein?»

Doch nicht nur Menschen, die sich vor den Flammen filmen, sondern auch Influencer, die Witze über die Brände reissen, gibt es. So hat die Content Creatorin Meg De Angelis ein TikTok gepostet, in dem sie scherzt: «Ich bin aus der Kälte von New York nach LA geflüchtet und jetzt brennt hier die ganze Stadt.» Dazu postete sie auf Instagram eine Story von sich mit Schmollmund und Flammen im Hintergrund.

Dieses Foto postete Megs De Angelis während den Bränden in LA auf Instagram. Bild: Instagram/megsdingelis

Auch dafür bekam die Influencerin gehörig etwas zu hören: «Wie kann man so geschmackslos sein?» fragte eine Userin und eine weitere meinte: «Tausende verlieren ihr Zuhause, komm, ich mache Witze darüber. Ihr Influencer seid unglaublich.» Die beiden Posts hat De Angelis unterdessen wieder gelöscht.