Die in Genf ansässige Kreuzfahrtgesellschaft MSC steht kurz davor, ihre eigene Privatinsel auf den Bahamas zu eröffnen. image: msc cruises

Dieses Schweizer Unternehmen «eröffnet» weitere Privat-Insel in den Bahamas

Das Kreuzfahrtunternehmen MSC gönnt sich den ultimativen Luxus: eine private Insel auf den Bahamas, die ausschliesslich seinen Passagieren vorbehalten ist.

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Viele Menschen träumen davon, im Urlaub völlig von der Welt abgeschottet zu sein – ohne die Gefahr, Kolleginnen oder Bekannten zu begegnen. MSC hat dafür eine Lösung: Sandy Cay. So heisst ein kleines Inselparadies auf den Bahamas mit weissen Sandstränden und türkisfarbenem Wasser.

Die drittgrösste Kreuzfahrtgesellschaft der Welt mit Sitz in Genf steht kurz davor, dieses neue karibische Reiseziel zu eröffnen – direkt neben ihrer bereits bestehenden Privatinsel Ocean Cay MSC Marine Reserve.

Als «intimer Rahmen» konzipiert (bei einer Privatinsel ist das nicht übertrieben), soll Sandy Cay ein Erlebnis bieten, das zugleich «immersiv und raffiniert» ist und zu einem näheren, intimen Verhältnis zu den Elementen einlädt – «vertraulicher, ganz nah am Meer und an der Natur».

Weitere Neuheiten

Die grosse Schwesterinsel Ocean Cay, die private Insel von MSC, steht ihrerseits vor einer Reihe von Veränderungen, darunter neue Anlagen und Erlebnisse. Zu den Neuheiten für Reisende gehören neue Gastronomiekonzepte, neu gestaltete Strandbereiche für Familien und Erwachsene, erweiterte Ruhezonen sowie neue immersive Erlebnisse, die den Gästen ermöglichen sollen, sich stärker für den Schutz der Meeresumwelt zu engagieren.

Ocean Cay bietet Zugang zu Stränden, Restaurants und Bars sowie Landausflüge und dient zudem als Forschungsstandort, um die Auswirkungen des Klimawandels auf marine Lebensräume zu untersuchen.

Der Erfolg von Ocean Cay habe «unsere langfristige Vision von privaten Destinationen bestärkt und zur Entwicklung von Sandy Cay geführt», erklärt Lynn Torrent, Präsidentin von MSC Cruises Nordamerika, gegenüber USA Today.

Die Ergänzung um eine neue Insel im Portfolio ermögliche es dem Unternehmen nicht nur, seine Kapazitäten ab den US-Häfen zu erhöhen, sondern den Kundinnen und Kunden auch eine grössere Vielfalt an personalisierten Erlebnissen zu bieten, die dem Markenimage treu bleiben, erklärt Lynn Torrent.

«Sandy Cay werde ihre eigene Note haben, in der sich Eleganz mit dem Geist der Bahamas verbindet – und gleichzeitig jene sehr entspannte und authentische Atmosphäre bewahren, die unsere Kundinnen und Kunden an Ocean Cay so schätzen» Lynn Torrent, Präsidentin von MSC Cruises Nordamerika, gegenüber USA Today.

Gäste von MSC Kreuzfahrten sowie der ebenfalls zur Gruppe gehörenden Marke Explora Journeys werden ab 2028 die Möglichkeit haben, dieses neue Inselparadies als Erste zu entdecken.

Die Nachricht kommt zu einem Zeitpunkt, an dem der schweizerisch-italienische Kreuzfahrtkonzern MSC Cruises sein Landgeschäft weiter ausbaut. Die Tochterfirma CTL Maritime hat diesen Monat die Übernahme und Umgestaltung eines Teils des Grand Lucayan Resort auf Grand Bahama angekündigt. Daraus soll ein Beach Club für die Passagiere der MSC-Kreuzfahrten sowie der Luxusmarke Explora Journeys entstehen. (fwa)