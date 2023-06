Hannibal Gaddafi im Libanon im Hungerstreik

Der fünfte Sohn Gaddafis wird seit 2015 im Libanon festgehalten. Er wurde vor acht Jahren von libanesischen Extremisten entführt, an die Behörden des Landes übergeben und sitzt seither ohne Gerichtsverfahren im Gefängnis. Ihm wird vorgeworfen, Informationen zum Verschwinden des Schiiten-Führers Musa Al-Sadr in Libyen im Jahr 1978 vorzuenthalten. Die schiitische Amal-Miliz im Libanon macht das Gaddafi-Regime für das Verschwinden des aus dem Iran stammenden Geistlichen verantwortlich. Libyen hat stets bestritten, etwas mit seinem Verschwinden zu tun zu haben.

Mit der Aktion wolle Hannibal Gaddafi gegen seine Inhaftierung aufgrund unwahrer Anschuldigungen sowie die «langsame Justiz» in seinem Fall protestieren, teilte dessen Anwalt Paul Romanos der Deutschen Presse-Agentur am Freitag mit. Al-Gaddafi begann demnach bereits vergangenes Wochenende mit dem Hungerstreik. Er werde ärztlich betreut und leide unter Kopf- und Muskelschmerzen. Die libanesische Justiz äusserte sich bisher nicht dazu.

Ein Sohn des früheren libyschen Diktators Muammar Gaddafi ist nach Angaben seines Anwalts in einem libanesischen Gefängnis in einen Hungerstreik getreten.

