Hochnebel
Libanon

Libanon: Nach Einsturz eines Wohnhauses sind 14 Menschen gestorben

epa12719169 Rescuers work at the site of the collapsed residential building in Tripoli, Lebanon, 09 February 2026. According to Lebanon&#039;s Civil Defense, 14 people died and eight people were rescu ...
In Tripoli, Libanon, ist ein Wohnhaus eingestürtzt.Bild: EPA

Wohnhaus im Libanon eingestürzt – 14 Tote

09.02.2026, 10:3609.02.2026, 10:36

Beim Einsturz eines Wohnhauses im Libanon sind 14 Menschen ums Leben gekommen. Rettungskräfte suchten nach dem Einsturz in der Küstenstadt Tripoli gestern Abend unter den Trümmern nach Überlebenden.

Rescue workers and residents search for survivors in the rubble of a building that collapsed in the northern city of Tripoli, Lebanon, Sunday, Feb. 8, 2026. (AP Photo)
Rettungskräfte sowie Anwohnerinnen und Anwohner suchen in den Trümmern nach Überlebenden.Bild: AP

Acht Bewohner, darunter ein Kind, seien gerettet worden, teilte der libanesische Zivilschutz in der Nacht mit. Dessen Generaldirektor Imad Chrasich erklärte heute früh, dass der Rettungseinsatz beendet sei.

In dem kleinen Land am Mittelmeer sind nach Angaben des Immobilienverbands LPA rund 16'000 Gebäude oder mehr einsturzgefährdet, die meisten davon in der Hauptstadt Beirut sowie in Tripoli im Norden. In Beirut hat die schwere Explosion im Hafen im Jahr 2020 die Einsturzgefahr an einigen Gebäuden durch die damals schwere Erschütterung noch erhöht.

Rescue workers and residents search for survivors in the rubble of a building that collapsed in the northern city of Tripoli, Lebanon, Sunday, Feb. 8, 2026. (AP Photo)
Beim Einsturz sind 14 Menschen gestorben.Bild: AP

In Tripoli zogen Anwohner nach der Katastrophe wütend auf die Strasse. Einige fuhren laut einem Bericht der Staatsagentur NNA mit Motorrädern zu den Büros örtlicher Politiker und beschädigten Barrikaden.

Preise für Baumaterial stark gestiegen

Der Libanon steckt seit Jahren in einer der schwersten Wirtschafts- und Finanzkrisen seiner Geschichte. Die örtliche Währung hat seit 2019 mindestens 98 Prozent ihres Werts verloren. Weil Preise für Baumaterial extrem gestiegen sind, können sich viele Bauunternehmer, Eigentümer und Mieter keine Reparaturen leisten. Dringend notwendige Sanierungen werden verzögert. (sda/dpa)

