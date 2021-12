Nur noch rund 3500 Migranten auf griechischen Flüchtlingsinseln

Flüchtlings- und Hilfsorganisationen kritisieren auch die neuen Lager, obwohl diese internationalen Standards entsprechen sollen. Auf Samos, wo nur noch rund 400 Migranten in einer neu errichteten Anlage wohnen, seien die Menschen eingesperrt, weil sie nur zu bestimmten Zeiten Ausgang haben, heisst es. Die Anlagen seien wie Gefängnisse, teilte der Verbund von Hilfsorganisationen «Europe Must Act» nach Gesprächen mit Migranten im Dezember mit. (aeg/sda/dpa)

Auf Samos, Leros und Kos wurden im Laufe dieses Jahres nach internationaler Kritik an den Lebensumständen der Menschen neue Lager eröffnet. Auf Lesbos jedoch leben weiterhin 1863 Migranten im Übergangslager Kara Tepe, das nach dem Grossbrand im berüchtigten Lager Moria im September 2020 quasi über Nacht aus dem Boden gestampft wurde. Die Errichtung eines neuen Lagers mit EU-Mitteln scheitert dort am Widerstand der Bevölkerung – noch stehen nach diversen Einsprüchen Gerichtsurteile aus.

Die Zahl der Flüchtlinge und Migranten, die auf Inseln in der Ostägäis ausharren, ist zum Jahresende weiter gesunken. Aktuell zählt die griechische Flüchtlingsbehörde nur noch 3503 Menschen, die in Lagern auf Lesbos, Chios, Samos, Leros und Kos leben.

Memorial-Mitgründer war der «Vater der sowjetischen Wasserstoffbombe»

Ein Gericht hat die Auflösung von Memorial angeordnet, der ältesten und angesehensten Menschenrechtsorganisation Russlands. Sie war eng verbunden mit einem legendären Regimekritiker.

Eine Minute und 30 Sekunden. So lange brauchte die zuständige Richterin in Moskau laut SRF-Russland-Korrespondentin Luzia Tschirky am Dienstag, um die von ihr angeordnete Auflösung von Memorial zu begründen. Die russische Justiz hat mit der international renommierten Menschenrechtsorganisation im wahrsten Sinne kurzen Prozess gemacht.