Da ist ein Loch, in dem Gesicht

Das ist der Mund, mit dem man spricht

Aus den Gedanken fällt ein Wort

Die Zunge sorgt für Wort-Transport

Ich suche Fragen auf jede Antwort

Muss alles sagen, jetzt und immerfort

Ich kann sie sprechen oder singen

Die Worte zwingen



Meine Zunge hat keinen Knochen

Und so sage ich, was ich will

Ach mein Herz, das ist gebrochen

Doch es schlägt noch, steht nie still

Meine Zunge



Da ist ein Loch, in dem Gesicht

Denn ohne Sprache geht es nicht

Doch kommt es vor, dass man sich irrt

Wenn Herz und Geist so sehr verwirrt

Ich muss es sagen, kann mich nicht zügeln

Es ist der Wind unter meinen Flügeln

Ist der Sturm unter meinen Schwingen

Die Worte zwingen



Meine Zunge hat keinen Knochen

Und so sage ich, was ich will

Ach mein Herz, das ist gebrochen

Doch es schlägt noch, steht nie still

Meine Zunge



Das feine Wort war stets mein Feind

So viele Worte nicht so gemeint

So viel Sprache, so gemein

So viele haben so viel geweint



Meine Zunge hat keinen Knochen

Und so sage ich, was ich will

Ach mein Herz, das ist gebrochen

Doch es schlägt noch, steht nie still

Meine Zunge ist gefangen

Und sie kann sich nicht befreien

Meine Zähne weisse Zangen

Kann nicht singen

Nicht mal schreien