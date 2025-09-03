Kim Jong Uns Tochter Kim Ju Ae (vorne ganz rechts) war auf ihrer ersten offiziellen Reise ins Ausland. Bild: AP KCNA via KNS

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un präsentiert seine Tochter in Peking

Mehr «International»

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat seine Tochter zu ihrer ersten offiziellen Auslandsreise nach Peking mitgenommen. Als Kim am Dienstag in der chinesischen Hauptstadt aus seinem Privatzug stieg, war das junge Mädchen dicht an seiner Seite zu sehen.

Das zeigten offizielle Fotos der nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA. Laut Berichten hat sie auch, gemeinsam mit Kims Schwester Kim Yo Jong, an den Feierlichkeiten rund um die Militärparade zum 80. Jahrestag der Kapitulation Japans und des Endes des Zweiten Weltkriegs teilgenommen.

Beobachter spekulieren bereits seit längerem, ob Kim seine Tochter als mögliche Nachfolgerin positionieren möchte. Dabei ist bislang nur wenig über das junge Mädchen bekannt. Weder ihr Alter noch ihr Name wurden offiziell von den nordkoreanischen Staatsmedien bestätigt. Laut Ex-Basketballprofi Dennis Rodman, der Kim 2013 in Nordkorea persönlich getroffen hat, soll seine Tochter «Ju Ae» heissen.

Kim Jong Uns Tochter war im Inland schon an einigen Veranstaltungen und gilt als sein Nachfolger. Bild: keystone

Seit rund drei Jahren begleitet das Mädchen den nordkoreanischen Machthaber regelmässig auf offiziellen Terminen – erstmals 2022 beim Test einer Interkontinentalrakete. Seither wurde sie auf dutzenden Veranstaltungen gesehen, meist direkt an der Seite ihres Vaters. (sda/dpa)