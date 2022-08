Wandern in Zermatt. Gornergrat – jederzeit Aug-in-Aug mit dem Matterhorn

Es sind die schlimmsten Überschwemmungen seit einem Jahrzehnt, die Millionen von Pakistani an Hab und Gut sowie Leib und Leben bedrohen. Das südasiatische Land mit seinen rund 220 Millionen Einwohnern leidet seit Mitte Juni unter ungewöhnlich starkem Monsunregen.

Die pakistanische Klimaministerin, Sherry Rehman, sagte:

Eine Famlie bewacht ihre letzten Habseligkeiten in der Stadt Sohbat Pur im Südwesten des Landes, 28. August 2022. Bild: keystone

Menschen transportieren ihre Möbel per Boot durch die gefluteten Strassen von Larkana, 29. August 2022. Bild: keystone

Die beispiellose Monsunzeit hat alle vier pakistanischen Provinzen regelrecht heimgesucht: Fast eine Million Häuser wurden zerstört oder schwer beschädigt, zahlreiche Strassen sind unpassierbar und 33 Millionen Menschen haben zeitweise oder dauerhaft keinen Strom.

Die Zahl der Menschen, die seit Juni wegen den Überschwemmungen starben, sei auf über 1100 geklettert, wie die nationale Katastrophenschutzbehörde des Landes mitteilte. Alleine am Montag seien mindestens 75 Menschen ums Leben gekommen. Abgeschnittene Dörfer im gebirgigen Norden hätten die Behörden aber noch nicht kontaktieren können – über den Zustand der Infrastruktur oder die Zahl der Opfer dort gibt es darum noch keine gesicherten Berichte.

Ein Kind sitzt in den Ruinen eines zerstörten Hauses, Hyderabad, 29. August 2022. Bild: keystone

Überflutete Strassen und Häuser in Kalam, 29. August 2022. Bild: keystone

Ein zerstörtes Haus in Kalam, 30. August 2022. Bild: keystone

Wie dramatisch die Lage für die Menschen ist, erzählt die 25-jährige Lehrerin Rasheedan Sodhar gegenüber «Al-Jazeera». Sie musste mehr als 20 km zu Fuss zurücklegen, um sich in Sicherheit zu bringen, nachdem ihr Dorf in der südlichen Provinz Sindh vom Wasser überflutet worden war.

«Wir sind eine 20-köpfige Familie, und am Sonntag wurden wir aufgefordert, das Dorf sofort zu verlassen. Wir haben nichts mehr. Wir sind am Leben, aber wir können nicht mehr leben.»

Ihre Lebensgrundlage – eine Herde von 30 Tieren – habe die Familie nicht retten können, fügt sie an.

Diese Frauen waschen Kleider, nachdem sie in einem Regierungsgebäude Schutz gefunden haben, Karachi, 29. August 2022. Bild: keystone

Etwa 180'000 Menschen wurden alleine aus der Stadt Charsadda und etwa 150'000 Menschen aus dem Disktrikt Nowshera im Nordwesten der Provinz Khyber Pakhtunkhwa evakuiert, wie ein Sprecher der Provinzregierung mitteilte.

Viele dieser Menschen seien nun gezwungen, auf der Strasse oder in provisorischen Unterkünften zu leben.

Menschen stehen an, um Essen zu erhalten, das die Armee verteilt, Rajanpur, 27. August 2022. Bild: keystone

Die Armee verteilt Hilfsgüter in Hyderabad, 27. August 2022. Bild: keystone

Sturzfluten infolge der heftigen Regenfälle haben Dörfer und Ernten weggespült.

Der Aussenminister Bilawal Bhutto Zardari sagte am Sonntag gegenüber «Reuters»:

«Ich habe noch nie eine Zerstörung dieses Ausmasses gesehen, es fällt mir sehr schwer, es in Worte zu fassen (...) es ist überwältigend.»