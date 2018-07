International

Die Hoffnung auf demokratische Wahlen in Pakistan ist verflogen



Veronika Eschbacher, Zia Khan / dpa

Bett, Stuhl, Tisch, Ventilator, Fernseher und Zugang zu Zeitungen – in dieser bescheidenen Umgebung muss Nawaz Sharif, einer der mächtigsten Politiker Pakistans, die Parlamentswahlen am Mittwoch verfolgen.

Seit einer Woche sitzt Sharif in einem Hochsicherheitsgefängnis in der Garnisonsstadt Rawalpindi. Dass er dort gelandet ist, ist eine der grössten Überraschungen im Vorfeld der Wahl, aber nicht die einzige.

Die Wahl am 25. Juli wäre eigentlich Anlass zur Freude. Im fragilen Staat, in dem über Jahrzehnte immer wieder das Militär die Macht übernommen hat, wäre es erst das zweite Mal, das eine zivile Regierung nach einer vollen Legislaturperiode die Geschäfte durch demokratische Wahlen friedlich an eine weitere zivile Regierung übergibt. Aber während des Wahlkampfs ist die Hoffnung auf eine Stärkung der Demokratie verflogen.

Einschüchterungen und Medienzensur

Menschenrechtler, Politiker und Beobachter werfen dem Militär vor, den Urnengang zu manipulieren, Politiker fühlen sich eingeschüchtert, und Journalisten klagen über Behinderungen. Die älteste Zeitung des Landes, die «Dawn», war plötzlich vielerorts nicht mehr erhältlich.

Der einigermassen unabhängige grosse Sender Geo TV war länger in weiten Teilen des Landes vom gewohnten Sendeplatz verschwunden. Eine Kolumnistin, die öffentlich den grossen Einfluss von Armee und Geheimdienst anprangerte, wurde für kurze Zeit entführt. Die unabhängige Menschenrechtskommission Pakistans prophezeit, die Wahlen würden die «schmutzigsten» in der Geschichte des Landes.

Eigentlich galt die Wahl als sicheres Rennen für die PML-N, die Partei des inhaftierten Nawaz Sharif. Über Monate hatte sie in den Umfragen mit mehr als zehn Prozentpunkten geführt. Doch dann begann eine Serie von Angriffen. Gerichte verbannten prominente Vertreter der PML-N aus der Politik oder verbaten ihnen, an den Wahlen teilzunehmen.

Schon im vergangenen Jahr hatte das oberste Gericht des Landes Nawaz Sharif wegen Korruptionsvorwürfen des Amtes enthoben. In diesem Jahr wurde er dann zunächst mit einem lebenslangen Politikverbot belegt und vor zwei Wochen dann wegen Korruption zu zehn Jahren Haft verurteilt.

Mächtiges Militär

Manche sehen in den Gerichtsurteilen wichtige Schritte zur Bekämpfung der Korruption im Land. Für andere sind sie Versuche des mächtigen Militärs, die Wahl durch Manöver hinter den Kulissen zu sabotieren. Sharif und das Militär liegen seit langem überkreuz – vor allem, was die Aussen- und Sicherheitspolitik des Landes angeht.

Im Vergleich dazu konnte der schärfste Konkurrent der PML-N, die PTI-Partei des ehemaligen Cricket-Stars Imran Khan, einen vergleichsweise ruhigen Wahlkampf führen, obwohl auch ihm Korruption vorgeworfen wird. Analysten sagen, Khan sei der bevorzugte Kandidat des Militärs.

Umfragen zufolge hat die PTI sukzessive zugelegt, die Strahlkraft Khans hat aber bisweilen gelitten. Die PTI hat in den vergangenen Monaten von der PML-N einflussreiche Politiker abgeworben. Einige von ihnen sind nun selbst in Korruptions-Skandale verstrickt.

Islamistische Parteien im Rennen

Anlass zur Sorge ist auch, dass sich plötzlich eine ganze Reihe von islamistischen Gruppierungen als Parteien zur Wahl stellen. Eine solche Partei wird von einem Kleriker angeführt, auf den die USA ein Kopfgeld von zehn Millionen US-Dollar ausgesetzt haben.

Er soll hinter einer Serie von Bombenattentaten in der indischen Stadt Mumbai im Jahr 2008 stecken. Ein weiterer Kandidat ist ein religiöser Extremist, dessen Anhänger wochenlang eine grosse Strasse in die Hauptstadt Islamabad hinein blockiert hatten, um für das umstrittene Blasphemie-Gesetz zu demonstrieren.

Radikale Islamisten griffen auch mehrere Wahlveranstaltungen an. Bei drei Anschlägen innerhalb von sieben Tagen wurden mehr als 175 Menschen getötet. Der Selbstmordanschlag auf eine Veranstaltung in der Südprovinz Baluchistan mit mehr als 140 Toten war einer der schwersten in den vergangenen Jahren. Kommentatoren bemerkten, die Angriffe hätten jene Parteien getroffen, die generell auch als Militär-kritisch gelten.

Ironischerweise bleibt das Militär trotz aller Vorwürfe eine zentrale Instanz für die Organisation der Wahl. Auf Bitten der Wahlkommission organisiert es mehr als 370'000 Kräfte für die Sicherung der Wahllokale.

Zahlen und Fakten zur Pakistan-Wahl

Pakistan hat nach offiziellen Angaben rund 207 Millionen Einwohner und ist damit unter den zehn grössten Ländern der Erde . In Pakistan hat regelmässig das Militär die Macht übernommen. Die Parlamentswahl am 25. Juli bringt erst zum zweiten Mal einen demokratischen Übergang von einer Zivilregierung zur nächsten nach einer vollen Legislaturperiode.

und ist damit unter den . In Pakistan hat regelmässig das Militär die Macht übernommen. Die Parlamentswahl am 25. Juli bringt erst zum zweiten Mal einen demokratischen Übergang von einer Zivilregierung zur nächsten nach einer vollen Legislaturperiode. 106 Millionen Menschen sind am Mittwoch wahlberechtigt . Sie geben ihre Stimmen in 85'000 Stimmlokalen ab. Seit der Parlamentswahl von 2013 ist die Zahl der Wähler um 26 Millionen Menschen angestiegen.

. Sie geben ihre Stimmen in 85'000 Stimmlokalen ab. Seit der Parlamentswahl von 2013 ist die Zahl der Wähler um 26 Millionen Menschen angestiegen. Nationalversammlung : Nach Medienangaben kämpfen allein 3765 Kandidaten um 342 Sitze im Parlament . Nach Parlamentsangaben sind 10 Sitze für religiöse Minderheiten reserviert und 60 Sitze für Frauen.

: Nach Medienangaben kämpfen allein . Nach Parlamentsangaben sind 10 Sitze für religiöse Minderheiten reserviert und 60 Sitze für Frauen. Wichtigste Parteien : In Pakistan sind 110 politische Parteien registriert. Laut Wahlkommission sind 30 von ihnen aktiv . Erstmals tritt auch eine grössere Zahl an ultrareligiösen Parteien bei der Wahl an.

: In Pakistan sind 110 politische Parteien registriert. Laut Wahlkommission sind . Erstmals tritt auch eine grössere Zahl an ultrareligiösen Parteien bei der Wahl an. Die Parlamentswahl 2013 gewann die Volkspartei PML-N, gegründet von Nawaz Sharif, der bereits drei Mal Ministerpräsident war und zurzeit in Haft sitzt. Zweitstärkste Partei wurde die PTI des Ex-Cricket-Stars Imran Khan, gefolgt von der Volkspartei PPP, angeführt vom Sohn der Ex-Premierministerin Benazir Bhutto, Bilawal Bhutto Zardari.

Ärzte empfehlen Verlegung von Pakistans Ex-Premier in Spital Der inhaftierte pakistanische Ex-Ministerpräsident Nawaz Sharif sollte nach Empfehlung eines Ärzteteams in eine Klinik verlegt werden. Sharif leide unter gesundheitlichen Problemen. «Ihm geht es schlecht und wir möchten, dass die Behörden ihn in ein Spital verlegen, damit er eine bessere Behandlung erhält», sagte Mohamed Mehdi, Sprecher der Pakistanischen Muslim-Liga (PML-N). Sharif leidet unter Diabetes und hat sich 2016 einer Herzoperation unterzogen. Nun seien auch Nierenprobleme aufgetreten, sagte Mushahidullah Khan, Ex-Informationsminister und führendes Parteimitglied der PML-N. (sda/dpa)

