Keller-Sutter, Trump und Selenskyj: Das ist die Gästeliste für die Beerdigung des Papstes

Bereits jetzt haben zahlreiche Staatsoberhäupter und Persönlichkeiten ihre Teilnahme für die Beerdigung zugesagt. Sie alle werden am Samstag dabei sein:

Kardinal Battista Re wird auch die abschliessende Lob- sowie die Abschiedsrede halten. Nach einem abschliessenden Gebet, in dem der Papst formell Gott anvertraut wird, wird der Leichnam des Pontifex für die Beisetzung nach St. Mary Major überführt.

Kardinal Giovanni Battista Re wird den Gottesdienst am Samstag leiten.

Kardinal Giovanni Battista Re wird den Gottesdienst am Samstag leiten.

Die Beerdigung von Papst Franziskus beginnt am Samstag um 10 Uhr auf dem Platz vor dem Petersdom.

In der Kirche findet dann zunächst ein Wortgottesdienst statt. Ab 11 Uhr werden dann die Tore des Petersdoms auch für die Gläubigen geöffnet. Bis Freitag wird Franziskus aufgebahrt.

Um 9 Uhr wurde der Leichnam des Pontifex vom Gästehaus Santa Marta in einer kleinen Prozession über den Petersplatz und von dort in die Basilika gebracht.

Bislang konnten nur wenige Menschen – darunter Kurienmitglieder, Kardinäle und am Dienstagabend auch Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella – persönlich von Franziskus im Gästehaus Santa Marta Abschied nehmen.

Bereits am Mittwoch versammelten sich erste Gläubige auf dem Petersplatz

Bereits am Mittwoch versammelten sich erste Gläubige auf dem Petersplatz

Bereits am Mittwoch versammelten sich erste Gläubige auf dem Petersplatz und warteten darauf, dass der verstorbene Papst Franziskus für die öffentliche Aufbahrung in den Petersdom gebracht wird.

Was passiert noch vor der Beerdigung?

So sehen Programm und Gästeliste für die Beerdigung aus.

Am kommenden Samstag wird Papst Franziskus die letzte Ehre erwiesen. Um 10 Uhr findet die Beerdigung auf dem Petersplatz in Rom statt.

Am Samstag findet die Beerdigung von Papst Franziskus um 10 Uhr auf dem Petersplatz statt. Es werden viele prominente Gäste und Hunderttausende Gläubige erwartet. Das ist Gästeliste und so sieht Ablauf aus.

Papst Franziskus wird am Samstag um 10 Uhr auf dem Petersplatz beerdigt.

Papst Franziskus wird am Samstag um 10 Uhr auf dem Petersplatz beerdigt.

12 Jahre, 1 Monat, 8 Tage war Papst Franziskus das Oberhaupt der katholischen Kirche. Am 21. April 2025, einen Tag nach Ostersonntag, verstarb der Argentinier im Alter von 88 Jahren.

