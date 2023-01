Doch nun ist der Instagram-Account der Sängerin plötzlich verschwunden und von ihrer Seite aus herrscht Funkstille. Das versetzte einige Fans in so grosse Sorge, dass sie die Polizei einschalteten. Ein Sprecher der zuständigen Behörde bestätigte dem US-Portal «Page Six» , dass mehrere entsprechende Anrufe eingegangen sind.

Die Sängerin sorgt immer wieder mit Postings in den sozialen Medien für Aufsehen. Nun herrscht plötzlich Funkstille – was ihre Fans beunruhigte.

Tesla und das Betriebsrisiko namens Elon Musk

Tesla hat gute Zahlen vorgelegt, doch die Aktie bleibt riskant. Die grössten Erfolgsrisiken sind eine drohende Rabattschlacht – und die Launen des Chefs.

Die Menschen, die hauptberuflich die Entwicklung des Automobilherstellers Tesla beurteilen, haben keinen leichten Job. Akribisch halten die Analystinnen und Marktbeobachter nach, wie viele Elektroautos das texanische Unternehmen Quartal um Quartal verkauft. Sie zerbrechen sich die Köpfe darüber, wie eine neue Grossfabrik in Indonesien die Produktionskapazitäten beeinflussen könnte. Sie rätseln, für welche Fahrerinnen und Fahrer ein elektrisch angetriebener Pick-up-Truck ein sinnvolles Gefährt sein könnte. Irgendwann kommen sie dann zu einem zahlenbasierten Urteil, ob das Unternehmen an der Börse fair bewertet ist. Und am Ende wischt Elon Musk all diese Überlegungen mit ein paar grossspurigen Versprechen vom Tisch. Zumindest war das in der Vergangenheit so.