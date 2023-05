People-News

Britney Spears soll ihre Kinder seit einem Jahr nicht gesehen haben

Hat Britney Spears keinen Kontakt mehr zu ihren Söhnen? Eine neue Produktion greift Aussagen von Insidern auf. Auch ihre Ehe wird darin thematisiert.

Britney Spears. Bild: keystone

Die US-amerikanische Sängerin Britney Spears stand jahrelang unter Vormundschaft, konnte sich Ende 2021 schliesslich davon befreien. Doch weiterhin lebt die 41-Jährige zurückgezogen, taucht nur hin und wieder auf ihrem Instagram-Kanal auf. Jetzt will eine neue Dokumentation des US-Promiportals «TMZ» Einblicke in ihr Leben geben können.

Insider behaupten in «TMZ Investigates: Britney Spears, The Price of Freedom», dass sie sehr isoliert lebe und seit einem Jahr nicht mehr ihre beiden Söhne gesehen habe. Schon im Vorfeld war an die Öffentlichkeit gedrungen, dass der 17-jährige Sean und der ein Jahr jüngere Jayden kein gutes Verhältnis zu ihrer Mutter pflegen würden.

Im Sommer 2022 seien die «Spannungen so schlimm» gewesen, dass ihre Söhne nicht einmal mehr auf SMS reagierten, berichtet «TMZ»-Produzentin Katie Hayes in der Dokumentation. Das letzte Mal gesehen hätten sich Spears und ihre Söhne Anfang 2022, vor der Hochzeit der Sängerin und Sam Asghari.

«Ich finde es total ekelhaft»

Auch ihr Mann ist Thema in der Doku. Laut Insidern sei die Ehe des Paares am Zerbrechen. Der 29-Jährige soll kaum noch zu Hause sein. Es sei zu lautstarken Auseinandersetzungen gekommen, sogar so schlimm, dass Sicherheitsleute eingreifen mussten. Auch Handgreiflichkeiten vonseiten Spears stehen im Raum, sind allerdings, wie sämtliche Aussagen aus der Dokumentation, nicht bestätigt.

Britney Spears und Sam Asghari Bild: keystone

Sam Asghari wehrt sich gegen das Format, meldet sich dazu auf seinem Instagram-Account: «Ich finde es total ekelhaft, dass Leute, die in ihrem Leben waren, als sie keine Stimme hatte, hingingen und ihre Geschichte erzählen, als wäre es ihre eigene.»

Britney Spears habe unter der Vormundschaft ihres Vaters eine schwierige Zeit durchlebt. «Dann, ganz plötzlich, nach 15 Jahren, sobald sie frei ist, nach all dem Gaslighting und all den Dingen, die passiert sind, wie könnt ihr sie unter ein Mikroskop legen und ihre Geschichte erzählen?», schiesst der Personaltrainer gegen die Verantwortlichen der Dokumentation.

