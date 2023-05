Bild: watson/larissaerni

Darum denkt TikTok, dass Brintey Spears nicht mehr lebt

Britney Spears sorgt seit Monaten mit ihren (Nackt-)Videos für Aufmerksamkeit. Nun sind ihre Fans überzeugt, dass gar nicht sie selbst diese Videos aufnimmt.

Sabeth Vela Folge mir

Mehr «Leben»

Vor fast zwei Jahren wurde Britney Spears von der Vormundschaft unter ihrem Vater befreit. Seither blüttelt die 2000er-Ikone auf Social Media und sorgte mit ihren Nacktvideos für viel Aufregung. Anfang Woche postete Spears ein Clip auf TikTok, das die Userinnen und User nun glauben lässt, dass sie durch ein Deep-Fake ersetzt wurde.

Im kurzen Video tanzte Britney bauchfrei zu einem Songs. Bei einer Bewegung fährt sie sich mit den Armen über den Kopf und dabei scheint ihr Gesicht zu verrutschen. Für viele Fans auf TikTok kann das nur eins bedeuten: Da wurde Britneys Gesicht mit Hilfe von Deep-Fake auf das Gesicht von jemand anderem gesetzt.

Blauäugige Frau gibt sich als Britney Spears aus

Das Video wurde nur wenige Minuten nachdem es gepostet wurde wieder gelöscht, was das Misstrauen der Userinnen und User noch bestärkte. Seither häufen sich die Videos auf TikTok von Leuten, die beweisen wollen, dass die Britney Spears auf Social Media nicht die echte ist. Ganz an der Spitze ist dabei die Tiktokerin Catspills. Ihr «Enthüllungsvideo» hat über fünf Millionen Aufrufe. Sie ist überzeugt, dass es sich bei der Falschen Britney um eine blauäugige Frau handelt, die sich als den Star ausgibt.

Video: watson/tiktok/catspill

Catpills Video hat dazu geführt, dass auch andere Videos und Fotos von Britney genauer unter die Lupe genommen wurde. So sind auch viele überzeugt, dass man in den Hochzeitsfotos mit Sam Asghari erkennt, dass die Hand der Sängerin nicht menschlich ist.

Video: watson/tiktok/britneyisnotfree

«Entweder ist Britney tot oder wird festgehalten»

Auch wenn die Enthüllungsvideos anfangs etwas obssesiv wirken, scheinen viele Userinnen und User ihnen zu glauben. In den Kommentaren unter Catpills Clips heisst es etwa: «Wie viele Beweise braucht die Öffentlichkeit noch, bis endlich nachgeforscht wird und man merkt, dass irgendetwas nicht stimmt?» Oder: «Ich weiss, dass das nicht Britney ist. Entweder ist sie tot oder wird gegen ihren Willen festgehalten.»

Während viele von dem Deep-Fake überzeugt zu sein scheinen, gibt es auch Gegenstimmen. So meinen einige User: «Ihr könnt einfach nicht akzeptieren, dass sie nicht mehr alle Tassen im Schrank hat und fangt an Märchen zu erzählen» oder auch: «Das ist einfach ein Beauty-Filter!»

Britney Spears selbst – und auch ihr angebliche Nachahmerin – hat sich bisher nicht zum Video geäussert.

13-jährige Vormundschaft

Der Verdacht, dass im Hause Spears etwas schief läuft kommt aber nicht von irgendwo. Britney Spears stand über 13 Jahre unter der Vormundschaft von ihrem Vater Jamie Spears. Zu dieser Zeit bestimmte er, was sie posten durfte und welche Songs sie releasen konnte. Zudem wurde ihr verboten ihre Hormonspirale zu entfernen, um noch ein weiteres Kind zu bekommen. Seit diese Informationen publik wurden, wird Jamie Spears als böse Figur in Britneys Leben gesehen. Die Vormundschaft wurde am 12. November 2021 durch das Gericht beendet.