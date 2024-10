Video: watson/emanuella kälin

Shawn Mendes spricht über seine Sexualität: «Ich bin noch dabei, es herauszufinden»

Gerüchte über Homosexualität gab es schon länger. Jetzt äusserte sich der Sänger dazu.

Kendra Kotas

Sein Konzert in Colorado am Montag unterbrach Shawn Mendes für eine kurze Ansprache. Er wolle die «Wahrheit» über seine Sexualität verkünden.

Zu seinen Fans sagte er: «Seit ich wirklich jung war, gab es diese Sache mit meiner Sexualität, und die Leute haben so lange darüber gesprochen. Ich finde das irgendwie albern, weil ich denke, dass Sexualität eine so wunderbar komplexe Sache ist und man sie nur schwer in Schubladen stecken kann. Es fühlte sich immer wie ein Eingriff in etwas sehr Persönliches für mich an, etwas, das ich in mir selbst entdeckte, etwas, das ich noch entdecken musste und immer noch entdecken muss.»

Er fügte hinzu: «Die wirkliche Wahrheit über mein Leben und meine Sexualität ist, dass ich es gerade herausfinde, wie jeder andere auch». Für ihn sei es ausserdem beänstigend, dass die Gesellschaft zu diesem Thema eine Menge zu sagen hätte.

Nach seinem Statement präsentierte der 26-jährige seinen neuen Song «The Mountain» aus seinem kommenden Album «Shawn». Der Song behandelt die Gerüchte um seine Sexualität.

Video: watson/emanuella kälin

Der Sänger machte in der Vergangenheit öfters Schlagzeilen durch seine Liebesbeziehungen mit Camila Cabello, Sabrina Carpenter und Hailey Bieber. Doch auch seine Sexualität war öfters Thema. Zum ersten Mal äusserte er sich mit 17 Jahren auf Snapchat und dementierte die Gerüchte.

2018 sprach er über den Druck, Mädchen daten zu müssen, um zu beweisen, dass er an Frauen interessiert sei. Später sagte er, die Gerüchte um eine angebliche Homosexualität seien «verletzend».

Das sind die Reaktionen

Shawn Mendes Fans hoffen nun, dass er in Ruhe gelassen wird, nachdem er seit seinen Teenagerjahren mit dem Thema unter Druck gesetzt wurde.

Mendes sprach mit dem Auftritt vielen Menschen aus der Seele, die ähnliches durchleben.