Bild: watson/larissaerni

Analyse

Shawn Mendes wird vorgeworfen, sich nicht outen zu wollen – warum das problematisch ist

Seit Shawn Mendes in der Öffentlichkeit steht, wird ihm unterstellt, dass er seine Homosexualität verheimlicht – für den Musiker ist das alles andere als lustig.

Sabeth Vela Folge mir

Mehr «Leben»

Wer in der Öffentlichkeit steht, muss damit leben, dass sich die ganze Welt über einen den Mund zerreisst. Shawn Mendes dürfte sich dies gewohnt sein. Der Musiker hatte nämlich bereits mit 15 Jahren seinen internationalen Durchbruch.

Aber auch die Promis sind bekanntlich nur Menschen und verletzlich. Besonders, wenn einige Fans mit einigen Gerüchten die Grenzen des guten Geschmacks überschreiten.

Mendes wird nämlich seit Beginn seiner Karriere unterstellt, dass er seine Homosexualität verstecke. Seit Anfang 2023 haben sich diese Gerüchte nun extrem zugespitzt. Dies, weil der Musiker zusammen mit Kollege Omar Apollo fotografiert wurde. Omar Apollo ist ebenfalls Sänger und setzt sich immer wieder für LGBTQ+-Rechte ein.

Seitdem die beiden zusammen gesehen wurden, häufen sich auf TikTok Videos, die zeigen, wie Shawn Mendes «weibliche» Kleider trägt oder sich «weiblich» verhält.

Video: watson/tiktok/ryleemaxwell

«Wann gibt er endlich zu, dass er schwul ist?»

Die Kommentare sehen unter fast all den Videos gleich aus: «Wann gibt er endlich zu, dass er schwul ist?» oder «Der glaubt wirklich, wir würden nicht merken, dass er schwul ist.»

Mendes selbst hat sich bereits mehrmals in Interviews zu seiner Sexualität geäussert und immer wieder verneint, schwul zu sein. Gegenüber «People» erwähnte er auch, dass er lange Zeit unter den Gerüchten gelitten hatte. Er hätte kein Problem damit zu sagen, dass er schwul sei, wenn das denn so wäre.

Es sei frustrierend, sich immer wieder erklären zu müssen, sagt Mendes. Er sei einfach so aufgewachsen. Er habe Wrestling gespielt und an Weihnachten sich mit seiner Schwester die Haare geflochten. Für ihn gab es da keine Einteilung in weiblich und männlich.

«Woke»-Generation widerspricht sich selbst

Die Unterstellungen kommen vorwiegend aus der Gen-Z-Ecke – von einer Generation also, die sich selbst vorwiegend als «woke» bezeichnet. Mendes zu einem Coming-out zu drängen wäre – wenn es denn stimmen würde – nicht nur übergriffig, sondern auch gerade ziemlich hypokritisch.

Mehr zum Thema: 1 Queerbaiting: Wie ein Ausdruck sich ins Gegenteil verkehrte von Lara Knuchel

Und Shawn Mendes ist nicht der Einzige, dem immer wieder Homosexualität angedichtet wird. Während ihrer Zeit bei One Direction wurde etwa Harry Styles und Louis Tomlinson eine geheime Affäre nachgesagt. Auch die beiden verneinten eine Beziehung zwischen ihnen immer wieder. Tomlinson hat sich darüber beklagt, dass solche Gerüchte immer wieder für Schwierigkeiten in seinen Beziehungen sorgten. Seine Freundinnen wurden mit Hass überschüttet.

Also, liebe Leute: Lasst doch Shawn Mendes (und die anderen) bitte in Ruhe – ihr hättet auch keine Lust, immer wieder zu erklären, mit wem ihr ins Bett steigt.