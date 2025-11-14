freundlich10°
DE | FR
burger
International
People

Billie Eilish beleidigt Elon Musk auf Instagram

epa11871327 Musician Billie Eilish on the red carpet for the 67th annual Grammy Awards ceremony at Crypto.com Arena in Los Angeles, California, USA, 02 February 2025. EPA/ALLISON DINNER
Billie Eilish richtet deutliche Worte an Elon Musk.Bild: keystone

Billie Eilish attackiert Elon Musk: «Erbärmlicher Feigling»

Erst vor Kurzem hat Billie Eilish die reichsten Menschen der Welt öffentlich an den Pranger gestellt. Jetzt legt sie sich mit Tesla-CEO Elon Musk persönlich an.
14.11.2025, 13:2614.11.2025, 13:26
Anika Jany / watson.de

Nachdem Billie Eilish vor zwei Wochen bei einer Preisverleihung die anwesenden Milliardärinnen und Milliardäre dazu aufforderte, ihr Geld wegzugeben, geht die Sängerin nun erneut viral – durch eine konkrete Ansage an den reichsten Mann der Welt, Elon Musk, der an diesem Tag nicht bei der Preisverleihung anwesend war.

In ihren Instagram-Storys teilte sie zahlreiche Posts von Musk und kritisierte, dass dieser mit seinem Reichtum von fast 500 Milliarden Dollar helfen könnte, die Welthungerkrise oder andere Missstände in der Welt zu verbessern oder gar zu beenden.

Der Tesla-CEO ist gerade laut Rolling Stone auf dem besten Weg, der erste Billionär zu werden – aufgrund eines unrealistischen Gehaltspakets von Tesla.

Billie Eilish kritisiert Musk für die falsche Nutzung seines Reichtums

Das ist nicht das erste Mal, dass die Sängerin ihre Reichweite für einen aktivistischen Zweck nutzt. Sie ist bekannt dafür, sich für Frauenrechte und gegen Rassismus einzusetzen. Auch der Klimawandel ist ein wichtiges Anliegen für die «Bad Guy»-Sängerin.

In ihrer Instagram-Story nannte sie Elon Musk einen «verfickten, erbärmlichen Feigling», nachdem sie davor zahlreiche Posts von der europäischen, feministischen Organisation My Voice, My Choice geteilt hat. Die hatte nämlich verschiedene Möglichkeiten vorgeschlagen, wie Musk mit seinem Reichtum anderen helfen könnte, berichtet Forbes.

Billie Eilish Elon Musk
Billie Eilish beleidigt Elon Musk in ihrer Instagram-Story.Bild: instagram/billieeilish

Elon Musks Reichtum könnte den Welthunger bis 2030 beenden

Unter den geteilten Musk-Posts befand sich auch ein Beispiel, welches beschrieb, dass Elon Musk so reich ist, dass er 40 Milliarden Dollar pro Jahr nutzen könnte, um den Welthunger bis 2030 zu beenden.

Sie bezieht sich hierbei auf ein United Nations World Food Programme, wonach ein solcher Betrag den mehr als 41 Millionen Menschen helfen könnte, die «am Rande einer Hungersnot stehen».

In einer anderen Instagram-Story zeigt Billie Eilish, dass Musk ohne Probleme Milliarden von Dollar verwenden könnte, um gefährdete Spezies zu retten. Eine andere Quelle der United Nations zeigt, dass Musk mit 70 Milliarden helfen könnte, Gaza wiederaufzubauen.

Mehr zum Thema:

Billie Eilish kritisiert Milliardäre – während Mark Zuckerberg im Publikum sitzt
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Wie Elon Musk mit Tesla durchstartete
1 / 19
Wie Elon Musk mit Tesla durchstartete
Tesla Motors, oder kurz Tesla, wurde 2003 von Silicon-Valley-Ingenieuren gegründet. Sie wollten beweisen, dass Elektrofahrzeuge herkömmlichen Autos überlegen sind.
quelle: getty images north america / joe raedle
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Trump droht Musk
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Der Polarwirbel schwächt sich ab – was das für den kommenden Winter bedeutet
2
Zum 11. 11. gibt es 11 + 11 Fails für einen lustigeren Dienstag
3
Tesla kollabiert in Deutschland
4
E-Mails von Epstein belasten Trump – Weisses Haus spricht von Schmierkampagne
5
«Schick mir ihr Nacktfoto»: Schweizer tauschen im Internet heimlich Bilder ihrer Ehefrauen
Meistkommentiert
1
Italiens Europameister-Coach unterschreibt in Katar +++ GC verstärkt Abwehr
2
Kein Aufschwung in Sicht: Deutschland bleibt der kranke Mann Europas
3
Solarstrom in der Schweiz: Es braucht zusätzlichen Schub
4
22 heisse Memes für einen sexy Mittwoch (kleiner Schmuddel-Dump)
5
Ich mache Rühreier nur noch auf die kantonesische Art und du solltest auch
Meistgeteilt
1
Trotz Waffenstillstand: Israel zerstört 1500 Gebäude im Gazastreifen
2
Russische Luftangriffe auf Kiew – 4 Tote und mehrere Verletzte gemeldet
3
SCB-Topskorer Merelä muss unters Messer +++ Weitere WM-Medaillen für Schweizer Schützen
4
Fischzucht Blausee muss wegen Tierseuche 25 Tonnen Fische töten
5
Waffenexport in Kriegsgebiete: SVP zockt mit der Neutralität
Indonesien bereitet 20.000 Soldaten für Gazastreifen vor
Der indonesische Präsident Prabowo Subianto hat die Streitkräfte seines Landes angewiesen, 20'000 Soldaten für eine mögliche Friedensmission der Vereinten Nationen (UN) im Gazastreifen bereitzuhalten.
Zur Story