International

Rassismus

Rassismus: Schwarze Studentin am College in Northampton



Diese schwarze Studentin ass gerade zu Mittag – und jemand rief deshalb die Polizei

Stell dir vor, du sitzt in einem Aufenthaltsraum deiner Uni, isst zu Mittag, und auf einmal taucht ein Campus-Polizist auf und fragt dich, was du da tust.

Kannst du dir nicht vorstellen? Vielen schwarzen Studenten in den USA passiert sowas andauernd.



Oumou Kanoute ist eine von ihnen. Sie studiert am Smith College in Northampton im US-Bundesstaat Massachusetts. Diesen Sommer unterrichtet sie dort ausserdem High-School-Schüler in Chemie.

Ein Mitarbeiter hielt die Studentin für verdächtig

Am Dienstag sass Kanoute in einem Speisesaal des Colleges, ass zu Mittag und las ein Buch. Ein College-Mitarbeiter hielt sie offenbar für verdächtig und dachte sich so etwas wie: «Die passt hier nicht hin».

Anstatt sie anzusprechen, rief der unbekannte Mitarbeiter die Polizei. Als kurz darauf tatsächlich ein Polizist auf sie zukam, begann Oumou Kanoute, die Situation mit ihrem Smartphone zu filmen. Der Campus-Cop sagt zu ihr:

«Wir haben uns gefragt, was Sie hier machen.»

«Ich habe zu Mittag gegessen, ich arbeite hier im Sommer-Programm», entgegnet Kanoute ihm. Im Video, das sie bei Facebook hochgeladen hat, ist dazu eingeblendet:

«Darum ist es beängstigend, in Amerika schwarz zu sein.»

Der Mitarbeiter, der Kanoute gemeldet hatte, sprach gegenüber der Polizei offenbar von einem «schwarzen Mann», der in dem Speisesaal sitzt. Das Smith College ist ein reines Frauen-College.

«Das sollte niemandem passieren»

In einem Fernsehinterview erzählte Oumou Kanoute anschliessend, wie sehr sie der Vorfall mitgenommen habe. «Ich sollte meine Existenz und meine Anwesenheit als schwarze Frau nicht erklären müssen», sagt sie dort.

Mittlerweile hat sich auch die Präsidentin des Colleges zu Wort gemeldet und sich bei Kanoute entschuldigt. «Dieser schmerzhafte Vorfall erinnert uns an das anhaltende Vermächtnis von Rassismus und Voreingenommenheit», schrieb sie in einem Statement.

Ähnliche Vorfälle ereignen sich in den USA regelmässig

Erst im Mai rief eine Studentin an der Elite-Uni Yale die Polizei, weil eine schwarze Kommilitonin schlafend in einem Gemeinschaftraum sass. Lolade Siyonbola war über ihrer Arbeit eingeschlafen. Ganz normaler Uni-Alltag eigentlich, der jedoch zu einem demütigenden Polizeieinsatz führte. Auch Lolade Siyonbola filmte den Zwischenfall und löste damit eine grosse Debatte über Rassismus an der Universität aus.

Unter #MeTwo teilen Hunderte ihre Rassismuserfahrungen Video: lia haubner

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle. Tolle Artikel jenseits des Mainstreams. Meine Hauptinformations- und Unterhaltungsquelle.

Abonniere unseren Daily Newsletter