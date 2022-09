Das sind die 4 letzten Stationen der Queen – und diese Spezialität steckt im Sarg

70 Jahre und 214 Tage hat Queen Elizabeth II. auf dem Thron gesessen, bevor sie am 8. September im Alter von 96 Jahren verstarb. Heute Montag wird sie zur ewigen Ruhe gebettet.

Ihre sterblichen Überreste haben mittlerweile eine rund 800 Kilometer lange und 10 Tage dauernde Reise von Schloss Balmoral in Schottland bis Westminster Hall in London hinter sich gebracht. Doch bevor die Königin wieder mit ihren Eltern, ihrer Schwester und ihrem geliebten Ehemann in einer königlichen Gruft vereint sein wird, wird die Tote noch das letzte Mal bei straff durchorganisierten Anlässen anwesend sein müssen – verborgen in einem Sarg mit einem speziellen Inhalt.

Station 1: Die Prozession von der Westminster Hall in die Westminster Abbey

Menschen verbeugen sich ein letztes Mal vor Ihrer Majestät Königin Elizabeth II., Westminster Hall, 18. September 2022. Bild: keystone

Während der letzten Tage war der Sarg der Königin in der Westminster Hall aufgebahrt. Die Westminster Hall datiert ins 11. Jahrhundert und ist somit das älteste erhaltene Gebäude auf dem Gelände des Westminsterpalasts, dem Sitz des britischen Parlaments in London. Die Hall gilt als eines der zentralsten Orte in der Geschichte der britischen Monarchie, denn in und um die Hall herum wuchsen die wichtigsten Institutionen des britischen Staates heran: das Parlament, die Gerichtshöfe und verschiedene Regierungsämter.

Während die Queen aufgebahrt war, hat sich eine kilometerlange Schlange vor Westminster Hall gebildet, denn Tausende wollten ihrer Königin noch die letzte Ehre erweisen.

Am Montag um 7.30 Uhr (Schweizer Zeit, englische Zeit - 1 Stunde) endet die öffentliche Aufbahrung – die mächtigen Tore der Westminster Hall schliessen sich vorübergehend für die Öffentlichkeit.

(Schweizer Zeit, englische Zeit - 1 Stunde) endet die öffentliche Aufbahrung – die mächtigen Tore der Westminster Hall schliessen sich vorübergehend für die Öffentlichkeit. Um 11.44 Uhr wird der Sarg in einer feierlichen Prozession von der Westminster Hall in die nahegelegene Westminster Abbey gebracht, wo die Trauerfeier stattfinden wird. Der Sarg soll dabei auf einer von 98 Marinesoldaten gezogenen Lafette transportiert werden, wie englische Medien berichten. Hinter dem Sarg werden die vier Kinder der Queen schreiten: König Charles III., Prinzessin Anne, Prinz Andrew und Prinz Edward. Ihnen folgen der Thronfolger Prinz William mit seinen ältesten zwei Kindern Prinz George (9) und Prinzessin Charlotte (7), sein Bruder Prinz Harry sowie weitere Royals.

Station 2: Die Trauerfeier in der Westminster Abbey

Die Westminster Abbey ist der Ort, an dem die Herrschaft der Königin ihren Anfang nahm: Szene aus der Krönung am 2. Juni 1953. Bild: keystone

Um 11.52 Uhr trifft der Sarg bei der Westminster Abbey ein.

trifft der Sarg bei der Westminster Abbey ein. Um 12.00 Uhr beginnt die Trauerfeier in der Westminster Abbey. Etwa 2000 Gäste werden dem Gottesdienst beiwohnen, darunter der japanische Kaiser Naruhito, sowie weitere gekrönte und gesalbte Häupter und Staat- oder Regierungschefs aus aller Welt. Der Gottesdienst wird geleitet vom Dekan von Westminster, David Hoyle. Die Predigt hält der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby.

beginnt die Trauerfeier in der Westminster Abbey. Etwa 2000 Gäste werden dem Gottesdienst beiwohnen, darunter der japanische Kaiser Naruhito, sowie weitere gekrönte und gesalbte Häupter und Staat- oder Regierungschefs aus aller Welt. Der Gottesdienst wird geleitet vom Dekan von Westminster, David Hoyle. Die Predigt hält der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby. Um 12.55 wird ein Hornsignal ein zweiminütiges Schweigen im ganzen Land ankündigen. Um 13 Uhr wird die Nationalhymne angestimmt: «God save the King».

Die Westminster Abbey war eine Konstante im Leben der Queen: In der für die britische Monarchie wichtigen Abtei heiratet die damalige Prinzessin Elizabeth am 20. November 1947 den Prinzen Philip von Griechenland vor knapp 2000 Gästen. Sie war die zehnte königliche Braut, die in der Westminster Abbey getraut wurde.

Nicht einmal fünf Jahre später verstarb ihr Vater, König George VI. und Elizabeth wurde Königin. Die Krönungszeremonie fand am 2. Juni 1953 statt. 8251 Gäste wohnten dem Ritual bei.

Station 3: Die Prozession von der Westminster Abbey zum Wellington Arch und von da nach Schloss Windsor

Schloss Windsor am 18. September 2022. Bild: keystone

Anschliessend an die Trauerfeier wird der Sarg aus der Kirche getragen und in einer Prozession zum Wellington Arch gebracht. Die Route führt unter anderem am Buckingham-Palast vorbei. Auch hier folgen die Angehörigen der Queen dem Sarg in derselben Reihenfolge wie bei der 1. Prozession zu Fuss. Per Auto fahren Königsgemahlin Camilla, Kate, die Prinzessin von Wales, und Herzogin Meghan sowie Gräfin Sophie, die Frau Prinz Edwards. Während der gesamten Prozession wird Big Ben schlagen, und im Hyde Park werden Salutschüsse abgefeuert.

Um 14 Uhr trifft der Sarg am Wellington Arch ein und wird dort in einen Leichenwagen verfrachtet, um per Auto ins 30 Kilometer entfernte Windsor weiterzureisen.

trifft der Sarg am Wellington Arch ein und wird dort in einen Leichenwagen verfrachtet, um per Auto ins 30 Kilometer entfernte Windsor weiterzureisen. Anschliessend macht sich auch die Royal Family auf den Weg nach Windsor.

Station 4: Die Bestattung in Windsor

Dieses Bild der Queen, wie sie am 17. April 2021 während der Beerdigung von Prinz Philip aufgrund der Corona-Massnhamen einsam im Chorgestühl der St George’s Chapel sass, ging um die Welt. Bild: keystone

Um 16:06 erreicht der Leichenwagen Windsor. Dort wird er mit verlangsamter Geschwindigkeit in Richtung Schloss Windsor und durch die Aussenanlage des Schlossgeländes ziehen. Im Innenhof des Schlosses werden sich auch die Royals zu Fuss hinter den Leichenwagen einreihen und ihn bis zur St. George’s Chapel begleiten, die sich auf dem Gelände von Schloss Windsor befindet.

erreicht der Leichenwagen Windsor. Dort wird er mit verlangsamter Geschwindigkeit in Richtung Schloss Windsor und durch die Aussenanlage des Schlossgeländes ziehen. Im Innenhof des Schlosses werden sich auch die Royals zu Fuss hinter den Leichenwagen einreihen und ihn bis zur St. George’s Chapel begleiten, die sich auf dem Gelände von Schloss Windsor befindet. Um 17 Uhr beginnt der Aussegnungs-Gottesdienst in der St. George's Chapel. Der Sarg wird dazu die Treppe hoch in das Kirchenschiff getragen, wo einige Mitglieder der königlichen Familie, Gäste aus dem Commonwealth sowie enge Mitarbeitende auf die verstorbene Königin warten. Danach wird der Sarg im Chor auf einem Gerüst (dem sogenannten Katafalk) abgestellt, unter dem sich der Eingang in die Königsgruft befindet. Während der Dekan von Windsor, der den Gottesdienst leitet, den letzten Psalm rezitiert, wird die gesamte Plattform in die königliche Gruft heruntergelassen. Ein Dudelsackspieler wird die Szene musikalisch begleiten. Der Gottesdienst schliesst mit der Nationalhymne.

beginnt der Aussegnungs-Gottesdienst in der St. George's Chapel. Der Sarg wird dazu die Treppe hoch in das Kirchenschiff getragen, wo einige Mitglieder der königlichen Familie, Gäste aus dem Commonwealth sowie enge Mitarbeitende auf die verstorbene Königin warten. Danach wird der Sarg im Chor auf einem Gerüst (dem sogenannten Katafalk) abgestellt, unter dem sich der Eingang in die Königsgruft befindet. Während der Dekan von Windsor, der den Gottesdienst leitet, den letzten Psalm rezitiert, wird die gesamte Plattform in die königliche Gruft heruntergelassen. Ein Dudelsackspieler wird die Szene musikalisch begleiten. Der Gottesdienst schliesst mit der Nationalhymne. Gegen 20.30 Uhr findet in der sogenannten King George VI Memorial Chapel, einer Seitenkapelle der St. George's Chapel, eine private Trauerfeier statt, an der nur die engste Familie teilnimmt.

Die St. George’s Chapel auf dem Gelände von Schloss Windsor. Bild: Shutterstock

In der St. George’s Chapel befinden sich rund 40 Gräber von Königen und Angehörigen der königlichen Familie – das älteste datiert ins 15. Jahrhundert und ist die letzte Ruhestätte von Prinz George, Duke of Windsor, Sohn von König Eduard IV. (der ebenfalls in der St. George's Chapel ruht).

Elizabeth II. hat die Seitenkapelle King George VI Memorial Chapel innerhalb der St. George's Chapel für ihren Vater in Auftrag gegeben. Die Königin wird in der königlichen Gruft zusammen mit ihren Eltern, König Georg VI. und Königin Elizabeth sowie der Asche ihrer verstorbenen Schwester, Prinzessin Margaret, beigesetzt. Prinzessin Margaret ist übrigens eine der ganz wenigen Mitglieder der königlichen Familie, die sich hat kremieren lassen.

Die sterblichen Überreste ihres verstorbenen Ehemanns Prinz Philip befinden sich bereits in der Gruft und werden neben Elizabeth umgebettet.

In der St. George’s Chapel auf dem Gelände von Schloss Windsor finden viele kirchliche Anlässe des britischen Königshauses statt. Unter anderem haben Prinz Harry und Herzogin Meghan hier geheiratet am 19. Mai 2018. Bild: EPA/EPA POOL

Der Sarg

Der Sarg Ihrer Majestät ist ein Zwilling des Sarges ihres Ehemannes, Prinz Philip. Beide Särge wurden bereits vor Jahrzehnten nach der Art konstruiert, wie Särge des englischen Adels seit über 400 Jahren angefertigt werden.

Wie britische Medien berichtet, wurde der Sarg ursprünglich vor über 30 Jahren von der Spezialfirma Henry Smith gebaut. Die Aufzeichnungen über das genaue Herstellungsdatum gingen verloren, als Henry Smith 2005 von einer anderen Firma übernommen wurde.

Der Sarg der Königin in das Royal Banner of Scotland gehüllt, 11. September 2022. Bild: keystone

Die Queen liegt in einem Sarg, der aller Wahrscheinlichkeit nach aus einer der letzten englischen Eiche vom Gelände von Schloss Sandringham gefertigt wurde. Er hat Messingbeschläge und ist innen mit Blei ausgegossen. Die Kombination dieser Materialien macht den Sarg viel schwerer als einen normalen Sarg. Darum werden acht Sargträger benötigt, anstatt der üblichen sechs.

Der Brauch, Mitglieder der königlichen Familie in Bleisärge zu legen, reicht mindestens bis zu Königin Elizabeth I. zurück. Der Grund ist simpel: Das Blei versiegelt den Sarg beinahe luftdicht, wodurch Gerüche und Gase nicht entweichen können. Zudem hält das Blei die Feuchtigkeit fern – und verzögert so den Verwesungsprozess bis zu einem Jahr.

Beide diese Eigenschaften sind wichtig, wenn ein Leichnam oberirdisch (beziehungsweise nicht direkt im Erdreich) beigesetzt wird – wie es bei Königin Elizabeth II. in ihrer letzten Ruhestätte in der königlichen Gruft, der King George VI Memorial Chapel, der Fall ist. (yam)