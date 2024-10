Tausende bei «Friedensdemo» in Berlin – Sahra Wagenknecht hält Rede

Das Bündnis «Nie wieder Krieg», das sich zur Friedensbewegung zählt, fordert unter anderem Verhandlungen zur sofortigen Beendigung des Krieges in der Ukraine und in Gaza und wendet sich gegen die von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) angekündigte Stationierung von US-Mittelstreckenraketen in Deutschland ab 2026.

Slogans wie «Diplomaten statt Granaten» oder «Stoppt den Krieg sofort – keine Waffenlieferungen in die Ukraine» waren zu lesen. Etliche Demo-Teilnehmer schwenkten Fahnen mit der Friedenstaube. Von drei Ausgangspunkten aus bewegten sie sich in Richtung Siegessäule im Berliner Tiergarten. Bei der Abschlusskundgebung dort sollen unter anderem die BSW-Vorsitzende Sahra Wagenknecht, der SPD-Politiker Ralf Stegner und die Linken-Politikerin Gesine Lötzsch sprechen.

Rechtsrutsch in Europa – droht ein Rückfall in die Zeit zwischen den Weltkriegen?

Melania stellt sich gegen Donald Trumps Abtreibungspolitik

Ein Auszug aus Melania Trumps bevorstehendem Buch sorgt für Aufsehen: Sie bezieht darin überraschend Stellung gegen die Abtreibungspolitik ihres Mannes.

Knapp einen Monat vor den US-Präsidentschaftswahlen sorgt eine überraschende Enthüllung in den Memoiren von Melania Trump für politischen Zündstoff. In ihrem am 8. Oktober erscheinenden Buch «Melania» spricht die ehemalige First Lady sich klar für das Recht auf Abtreibung aus. Davon berichtet die britische Zeitung «The Guardian», die aus einem Vorabexemplar zitiert.