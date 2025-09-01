freundlich14°
DE | FR
burger
International
Russland

Drohnen-Abwehr: Ukraine nutzt Taktiken aus Zweitem Weltkrieg

Drohnen-Abwehr: Ukraine nutzt Taktiken aus Zweitem Weltkrieg

Die ukrainische Armee zeigt sich im Kampf gegen russische Drohnen erfinderisch. Dabei soll auch ein Flugzeug aus Sowjetzeiten zum Einsatz kommen.
01.09.2025, 23:0401.09.2025, 23:04
David Schafbuch / t-online
Mehr «International»
Ein Artikel von
t-online

Vor dem Krieg waren sie ein Hobbypilot und ein Automechaniker, heute ist es die Aufgabe der beiden Männer, die die Kampfnamen «Maestro» und «Ninja» tragen, russische Drohnen vom Himmel zu holen. Dabei sitzen die beiden ukrainischen Soldaten allerdings nicht in einem modernen Kampfflugzeug, sondern in einer Jakowlew Jak-52. Einer Propellermaschine aus der Sowjetära, die schon seit Jahrzehnten nicht mehr gebaut wird.

Dem «Wall Street Journal» gaben die Soldaten, die zur 11. Armeefliegerbrigade der Ukraine gehören, jüngst Einblicke in ihre Arbeit: Die Ziele von «Maestro» und «Ninja» sind dabei hauptsächlich russische Drohnen der Typen Shahed, Orlan und Zala. Während es sich bei der ersten um eine Kampfdrohne handelt, werden die anderen beiden Typen von Russland hauptsächlich zur Aufklärung genutzt.

Sobald die ukrainischen Soldaten einen der Flugkörper entdecken, kann die Jak-52 innerhalb von 15 Minuten in der Luft sein. Der Flieger kann Geschwindigkeiten von bis zu 300 Kilometer pro Stunde erreichen, was deutlich über dem Tempo der Drohnen liegt. Aufgrund der simplen Bauweise der Jak-52 besitzt das Flugzeug allerdings kein Radar. Deshalb fliegen die beiden nur tagsüber und sind in der Luft auf Funksprüche vom Boden angewiesen, um die genaue Position der Drohnen zu ermitteln.

epa11576039 Romanian pilots from Aerobatic Yakers formation perform an aerobatic exercise with their Romanian-made Yak-52 TW aircraft during the Bucharest International Air Show 2024 (BIAS), at Baneas ...
Jak-52 in Rumänien.Bild: keystone

Ist der Flieger nur noch 60 bis 90 Meter von der Drohne entfernt, versucht «Ninja», die Drohne mit einem Maschinengewehr oder einer Schrotflinte abzuschiessen. Dafür muss er sich aus dem Flieger lehnen. Für den Soldaten sei das vergleichbar mit dem Schiessen, während man auf einem Pferd reite:

«Es gibt jetzt so grossartige neue Technologien, aber ich hänge immer noch aus dem Cockpit und schiesse mit einer Schrotflinte auf Drohnen.»

Mit Flügel umdrehen

Allerdings greift die Jak-Einheit auch auf eine andere Taktik zurück: Neben dem Abschiessen versuchen sie auch, die Drohnen mit ihrem Flügel umzudrehen, sodass diese im Flug die Kontrolle verlieren. Ähnlich war auch die britische Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg gegen die V1-Marschflugkörper der Wehrmacht vorgegangen.

Die ungewöhnlichen Taktiken sind Teil eines mehrstufigen Systems, mit dem die Ukraine sich mittlerweile gegen die russischen Luftangriffe verteidigt. Zum einen nutzt das Land moderne Waffen, zu denen unter anderem Kampfjets des Typs F-16 zählen. Daneben nutzt die Ukraine vor allem Boden-Luft-Raketen, die etwa mithilfe des Systems Patriot abgefeuert werden.

Suchscheinwerfer und Maschinengeräte

Da allerdings weder die Kampfjets noch die Flugabwehrsysteme in grossen Mengen vorhanden sind, wird eben auch auf Taktiken wie den Einsatz der alten Sowjetmaschinen gesetzt. Daneben sind auch mobile Teams im Einsatz, die vom Boden aus mit Handfeuerwaffen und Suchscheinwerfern auf Drohnenjagd gehen. Teilweise nutzen die Soldaten dafür Maschinengewehre, die auf Pick-up-Fahrzeugen montiert sind.

epa12180585 A Ukrainian serviceman of a unit of the Volunteer Formation of the United Territorial Community (DFTG) shoots at drones flying towards Kyiv, Ukraine, 17 June 2025. The volunteers are firin ...
Ein ukrainischer Soldat schiesst mit einem Maschinengewehr auf eine russische Drohne.Bild: keystone

Trotz der veralteten Technik soll sich der Einsatz der Jak-52-Flugzeuge auszahlen. 10 bis 12 Prozent aller russischen Drohnen sollen täglich von den Jak-Fliegern abgeschossen werden, sagte Oberst Mykola Lychazkyj. Umgekehrt plant Russland, seine Drohnenproduktion in den kommenden Monaten weiter auszubauen.

Der ukrainische Militärgeheimdienst HUR geht davon aus, dass Russland allein in diesem Jahr 79'000 Shahed-Drohnen produzieren möchte. Zuletzt wurde bereits ein deutlicher Anstieg beim Gebrauch der Drohnen verzeichnet: Wurden im Juli 2024 noch 423 Angriffe mit den Drohnen in der Ukraine registriert, waren es ein Jahr später 5337 monatlich.

Das könnte dich auch interessieren:

Die Ukraine hat ein Problem mit Fahnenflüchtigen – und will diese nun zurücklocken
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
So sieht der neue «McDonald's» in Russland aus
1 / 10
So sieht der neue «McDonald's» in Russland aus
Menschen stehen im ehemaliges McDonald's-Restaurant in Moskau, an, um ihre Bestellung aufzugeben.
quelle: keystone / maxim shipenkov
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Wer genau hinschaut, sieht die nächste Katastrophe, die sich in der Ukraine anbahnt
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
8 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Heinz666
02.09.2025 01:40registriert Dezember 2020
Ich freue mich so dermassen auf den Tag, wenn Putin ins Gras beisst oder noch besser, Russland kollabiert.
571
Melden
Zum Kommentar
avatar
BenFränkly
02.09.2025 00:30registriert Juni 2017
Pilatus PC-21 mit MGs ausstatten (Araber fragen wie das geht) und in die UA liefern. Die Schweiz kann auch profitieren - erhält dabei wertvolle Infos, wie sich das Flugzeug gegen Shaheds einsetzen lässt... so kann man dann auch tonnenweise von den Fliegern an Osteuropa und ins Baltikum oder nach Skandinavien verkaufen, wo potentiell die Ru-Drohnen als nächstes anfliegen könnten...
394
Melden
Zum Kommentar
avatar
Donnerherz
02.09.2025 01:33registriert November 2020
Ukrainische Innovation gepaart mit russischer Inkompetenz: ich setze immer noch auf die Ukraine. Trotz zögerlichem Westen, trotz ausgefallener USA, trotz trojanischer Pferde wie Ungarn.
372
Melden
Zum Kommentar
8
Meistgelesen
1
Bei aller Liebe zur Tradition muss sich im Schwingsport etwas ändern
2
ESAF in Mollis: Die finale Rangliste und alle Resultate
3
Armon Orlik profitiert vom gestellten Schlussgang und ist neuer Schwingerkönig
4
Wie das SRF aus Mollis berichtet, verdient nur eine Wertung 👑
5
Vom «Ozempic-Face» zum «Mar-a-Lago-Face»: Der Wahnsinn der Schönheitsindustrie
Meistkommentiert
1
Breel Embolo wechselt zu Rennes +++ Akanji hat neuen Klub gefunden
2
Donald Trump will 15 Dollar, «damit er in den Himmel kommt»
3
Kritik an Masthühner-Zucht: Produzenten nehmen Konsumenten in die Pflicht
4
Diese simplen Tricks sollen Raucher vom Stummel-Wegwerfen abhalten
5
Militär-Kommandantin liess Rekruten schlagen und witzelte darüber – 22 Verletzte
Meistgeteilt
1
Moskau widerspricht Trump wegen Selenskyj-Treffen +++ Trump spricht erneut über Lufthilfe
2
Rekordzahl palästinensischer Häftlinge in Israel +++ Belgien will Palästina anerkennen
3
BAG-Direktorin nennt grössten Fehler der Pandemie
4
In China gibt es jetzt unbemannte, selbst schiessende Polizeiautos
5
Unglücklich nach dem Umstieg aufs E-Auto? Was frühere Verbrenner-Fahrer wirklich denken
Gavin Newsom verspottet Trump und wird dafür gefeiert
Kaum ein anderer Politiker in den USA nimmt den Kampf gegen Donald Trump derzeit so ernst wie Gavin Newsom. Die Mittel des Demokraten sind jedoch umstritten.
Es gibt wohl in den USA derzeit kaum einen anderen Politiker, den Präsident Donald Trump mehr fürchtet als Gavin Newsom. Der demokratische Gouverneur Kaliforniens hat es sich seit einiger Zeit zur Aufgabe gemacht, den Republikaner im Weissen Haus mit allen erdenklichen Mitteln zu attackieren. Und das heisst bei Newsom: Trump in sozialen Netzwerken zu trollen.
Zur Story