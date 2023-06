Die Söldner sind abgezogen – der Wagner-Aufstand in 25 Bildern

Wagner-Söldnerchef Jewgeni Prigoschin stellt sich offen gegen die russische Führung, marschiert auf Moskau – und bläst nach geharnischter Reaktion Putins und Vermittlung von Belarus' Machthaber Alexander Lukaschenko wieder alles ab. Das Chaos in Russland in 25 Bildern.

Mehr «International»

Aufstand in Rostow

Wagnersöldner besetzen am Morgen des 24. Juni Militärobjekte in Rostow am Don. In der 1,1 Millionenstadt befindet sich das Hauptquartier der russischen Armee für den Süden des Landes, von dem die Offensive in der Ukraine überwacht wird.

Sicherheitskräfte und gepanzerte Fahrzeuge besetzen das Hauptquartier der russischen Armee des südlichen Militärbezirks, 24. Juni 2023. Bild: EPA

Ein Wagner-Soldat sitzt auf einem Panzer, der eine Strasse in der Innenstadt von Rostow am Don blockiert, 24. Juni 2023. Bild: EPA

Jewgeni Prigoschin, Chef der Wagnersöldner, blickt aus einem Militärfahrzeug, Rostow am Don, 24. Juni 2023. Bild: AP

Eine einheimische Frau posiert mit einem Soldaten der Wagnergruppe, Rostow am Don, 24. Juni 2023. Bild: EPA

Wagnersoldaten halten einige Zivilisten fest, während andere die Geschehnisse gelassen bildlich dokumentieren, Rostow am Don, 24. Juni 2023. Bild: EPA

Terrormassnahmen in Russland

Aufgrund des kurzzeitigen Machtkampfs zwischen Prigoschin und Putin haben die Behörden in Moskau den Anti-Terror-Notstand ausgerufen. Strassensperren sind errichtet und die Bevölkerung ist aufgefordert worden, zu Hause zu bleiben.

Putin wendet sich die Nation, nachdem Prigoschin zum bewaffneten Aufstand aufgerufen hat und mit seinen Truppen die Stadt Rostow am Don erreicht hat, Moskau, 24. Juni 2023. Bild: keystone

Russische Polizisten bewachen den Roten Platz in Moskau, 24. Juni 2023. Bild: keystone

Im Zentrum von Moskau werden einige öffentliche Plätze abgesperrt und öffentlichen Veranstaltungen abgesagt, 24. Juni 2023. Bild: www.imago-images.de

In der Stadt sowie in anderen Regionen wurden Massnahmen zur Terrorismusbekämpfung ergriffen, Moskau, 24. Juni 2023. Bild: EPA

Russische Soldaten und ein Strassenpolizist an einem Kontrollpunkt in Moskau, 24. Juni 2023.

Russische Polizisten führte Razzien in den Büros von Wagner in St. Petersburg durch, 24. Juni 2023. Bild: keystone

Ein Mann entfernt das Plakat mit der Aufschrift «Schliesst euch uns bei Wagner an», St. Petersburg, 24. Juni 2023. Bild: keystone

Schaulustige, Selfies und Applaus

Der Aufstand in Rostow am Don zieht viele Schaulustige an, die sich vor Panzern und mit dem Wagner-Chef Prigoschin ablichten lassen.

Panzer werden in der Stadt postiert und von Schaulustigen besichtigt, 24. Juni 2023. Bild: AP

Die Besetzung lockt viele Einheimische an, Rostow am Don, 24. Juni 2023. Bild: www.imago-images.de

Einheimische applaudieren und schwenken eine Wagner-Fahne, Rostow am Don, 24. Juni 2023. Bild: keystone

Ein Wagner-Söldner hilft mit Handzeichen, den Panzer zu verladen. Rostow am Don, 24. Juni 2023.

Bild: AP

Ein Kind posiert für ein Foto auf einem Panzer, Rostow am Don, 24. Juni 2023. Bild: keystone

Ein Mann flitzt mit einem E-Scooter-Trottinett an dem Panzer mit der Aufschrift Sibirien vorbei, Rostow am Don, 24. Juni 2023. Bild: keystone

Wagnersoldaten patrouillieren auf einer Strasse in Rostow am Don, am 24. Juni 2023. Bild: keystone

Prigoschin lächelt in die Kamera eines Zivilisten, Rostow am Don, 24. Juni 2023. Bild: keystone

Und noch ein Selfie, Rostow am Don, 24. Juni 2023. Bild: www.imago-images.de

Ein bewaffneter Soldat hält Wache auf einer Strasse im Zentrum von Rostow am Don, 24. Juni 2023. Bild: keystone

Abzug von Rostow

Bis in den frühen Sonntagmorgen befanden sich Wagner-Truppen in der südrussischen Millionenstadt Rostow am Don. Unter Applaus der Zivilbevölkerung verliessen die ersten Söldner das eingenommene Hauptquartier.

Die Wagnersoldaten bereiten sich darauf vor, die Innenstadt von Rostow am Don zu verlassen, 24. Juni 2023. Bild: keystone

Die Truppe macht auf dem Weg Richtung Moskau kehrt, Rostow am Don, 24. Juni 2023. Bild: AP