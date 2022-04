EU beschliesst weitere Russland-Massnahmen – dann platzt diesem Politiker der Kragen

Als Fazit seiner Rede wünschte sich der Belgier, dass sofort das volle Paket an Sanktionen gegen Russland ausgesprochen werden solle. Nur so könne man wirklich etwas bewirken, argumentierte er. «Alles andere wird nicht funktionieren. Alles andere wird den Krieg verlängern. Alles andere bedeutet mehr Tote auf Seiten der Ukraine .» (dab)

«Wissen Sie, warum Ihre Strategie nicht funktioniert?», fragte er zu Beginn seiner Rede und führte dann aus: «Weil progressive Sanktions-Pakete gegen einen Autokraten nicht funktionieren!» Ginge es um eine Demokratie, könne dies durchaus eine Option sein. Entscheidend sei aber, dass es in einem Land eine öffentliche Meinung gebe. «In Russland gibt es so etwas nicht mehr», erklärte Verhofstadt.

Damit will die EU-Kommission das Sanktionenpaket weiter ausbauen – aber nicht allen reicht das. So passen dem belgischen Parlamentarier Guy Verhofstadt die neuen Schritte gar nicht. Stattdessen kritisierte er das bisherige Vorgehen der EU und forderte radikalere Massnahmen.

Im Jemen hat Präsident Abed Rabbo Mansur Hadi seine Macht überraschend an einen neuen Präsidialrat übertragen und Vizepräsident Ali Mohsen al-Ahmar per Dekret abgesetzt. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Saba am Donnerstag. Der neue Rat solle das Land übergangsweise führen und mit den Huthi-Rebellen auch über eine «endgültige und umfassende» Lösung des jahrelangen Bürgerkriegs verhandeln. Hadis volle Befugnisse würden «unwiderruflich» an den Rat übertragen.