12 Jahre Haft in Russland für US-Bürgerin – wegen 50-Dollar-Spende

Ksenia Karelina bei der Gerichtsverhandlung in Jekaterinburg. Bild: keystone

Das ist Russlands neuste politische Gefangene – wegen 50-Dollar-Spende

Ksenia Karelina wurde in Russland zu 12 Jahren Haft im Straflager verurteilt. Sie soll rund 50 Dollar eine ukrainische Wohltätigkeitsorganisation gespendet haben.

Ein Gericht in Jekaterinburg am Ural hat eine junge Frau mit US- und russischer Staatsbürgerschaft wegen angeblichen Landesverrats zu zwölf Jahren Haft im Straflager verurteilt.

Das Urteil erging, weil die in Los Angeles wohnhafte Karelina Geld für eine ukrainische Organisation gesammelt und damit gegen die Sicherheit Russlands gearbeitet haben soll. Ihre Unterstützer sagen, sie habe 51,80 Dollar an «Razom for Ukraine» gespendet, eine in New York ansässige Wohltätigkeitsorganisation, die humanitäre Hilfe für Kinder und ältere Menschen in der Ukraine leistet.

Der Anwalt von Karelina, Michail Muschailow, sagte der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge, dass er das Urteil anfechten wolle. Er widersprach auch der Darstellung des Gerichts, dass seine Mandantin die Schuld vollumfänglich eingeräumt habe. Vielmehr gab sie demnach nur zu, Geld überwiesen zu haben, ohne sich über den antirussischen Zweck im Klaren gewesen zu sein.

Der Inlandsgeheimdienst FSB hatte im Februar die Festnahme der damals 33-Jährigen gemeldet, aber keine Beweise präsentiert. Laut der Mitteilung des FSB wurden für das Geld medizinische Artikel, Ausrüstung und auch Munition eingekauft. In den USA habe Karelina mehrfach an «öffentlichen Aktionen zur Unterstützung des Kiewer Regimes» teilgenommen.

Der Anwalt von Karelina will das Urteil anfechten. Bild: keystone

US-Bürger kamen zuletzt bei Gefangenenaustausch frei

Russland steht in den USA immer wieder in der Kritik, Bürger des Landes gezielt zu verfolgen und in Haft zu nehmen, um sie dann gegen Gefangene auszutauschen. Kremlkritiker werfen dem Moskauer Machtapparat «Geiselnahmen» vor – mit dem Ziel, russische Gefangene im Ausland freizupressen. Moskau wiederum wirft Washington vor, überall auf der Welt Russen festnehmen und in die USA ausliefern zu lassen, die dann ebenfalls als Faustpfand für einen Tausch genutzt würden.

Kremlchef Wladimir Putin hatte so zuletzt am 1. August inhaftierte russische Kriminelle in den USA durch einen Austausch mit Amerikanern freibekommen, darunter der wegen Spionage verurteilte Journalist Evan Gershkovich. Im Zuge eines Gefangenenaustauschs, an dem sieben Staaten, darunter Deutschland, beteiligt waren, kam auch der in Berlin verurteilte sogenannte Tiergartenmörder auf freien Fuss.

Evan Gershkovich trifft nach seiner Freilassung US-Präsident Joe Biden. Bild: keystone

Erst am Mittwoch hatten die russischen Sicherheitsbehörden in Moskau einen US-Staatsbürger unter dem Vorwurf der Gewaltanwendung gegen eine Polizistin festgenommen. Er wurde zunächst zu 15 Tagen Arrest verurteilt, ein weiteres Verfahren steht aber noch aus. Neben Rowdytum muss sich der Amerikaner in einem Strafverfahren auch wegen Gewaltanwendung gegen eine Vertreterin der Staatsgewalt verantworten. (sda/dpa/ome)