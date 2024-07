Wladimir Putin soll mehrere opulente Villen besitzen, deren Existenz er aber bestreitet. Bild: keystone

Aus Angst um seine Affäre? Putin soll geheime Luxusvilla mit Flugzeugabwehr schützen

Dem russischen Präsidenten wird der Besitz mehrerer opulenter Villen nachgesagt. Eine soll jetzt offenbar mit militärischem Gerät abgesichert sein.

In der Nähe eines Landsitzes des russischen Präsidenten Wladimir Putin sollen offenbar in den vergangenen Monaten mehrere Flugabwehrsysteme aufgebaut worden sein. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend unter Berufung auf Satellitenbilder. Konkret sollen die Systeme im Umfeld des Ortes Waldai rund fünf Autostunden nordöstlich von Moskau aufgestellt worden sein.

In dem Ort soll Putin eine opulente Villa besitzen, hatte das unabhängige russische Medium «Proekt» im vergangenen Jahr berichtet. In der Villa soll die ehemalige Profiturnerin Alina Kabajewa leben. Über Kabajewa gibt es zahlreiche Berichte, laut denen sie mit dem russischen Präsidenten eine Affäre und auch Kinder haben soll. Offiziell wurden diese aber immer dementiert.

Teure Villen keine Seltenheit

Rund um den Landsitz sollen jetzt unter anderem mehrere Flugabwehrsysteme des Typs Pantsir-S1 aufgetaucht sein. Einer soll sich dabei auch in der Nähe eines örtlichen Flughafens befinden. Ähnliche Systeme wurden bereits vor einigen Monaten in Moskau aufgestellt, nachdem es dort vermehrt zu Drohnenangriffen gekommen war.

In Waldai wurden zudem mehrere Systeme des Typs S-300 und S-400 entdeckt, die sich in der Nähe einer mutmasslichen Bunkeranlage befinden sollen. Auf den Satellitenaufnahmen sollen zudem mehrere Frühwarnradarstationen erkennbar sein.

Der russische Präsident soll in Russland mehrere grosse Anwesen besitzen, deren Besitz er bisher immer bestritten hat. Besonders grosse Aufmerksamkeit erregte eine Villa am Schwarzen Meer, über dessen Existenz der mittlerweile verstorbene Oppositionelle Alexej Nawalny einen Film veröffentlicht hatte. Das Anwesen, dessen Baukosten mehr als eine Milliarde Euro betragen haben sollen, führte unter anderen 2021 zu Massenprotesten in Russland.

