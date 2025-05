Stadler liefert sieben Flirt-Züge nach Schweden

Der Zugbauer Stadler Rail hat einen Auftrag aus Schweden erhalten. Stadler baut für die Bahngesellschaft A-Train AB sieben Flirt-Züge, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Der Auftrag beinhalte zudem die Option auf die Lieferung eines weiteren Fahrzeugs.

Segelschiff kracht in Brooklyn Bridge in New York – 2 Todesopfer

Ein grosses Segelschiff der mexikanischen Marine ist in New York mit der berühmten Brooklyn Bridge kollidiert. Zwei Personen kamen ums Leben, mindestens 22 Menschen sind verletzt worden.

US-Medien berichteten zunächst von 22 Verletzten, drei davon befanden sich im kritischen Zustand. Später teilte der New Yorker Bürgermeister Eric Adams mit, dass zwei Personen verstorben sind.