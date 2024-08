WHO ruft wegen Mpox weltweite Notlage aus – so sieht es in der Schweiz aus

Infektionen der Klade I wurden zuvor nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) zuvor ausschliesslich in Zentralafrika beobachtet, darunter insbesondere in der Demokratischen Republik Kongo (DRC).

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte wegen mehrerer Mpox-Ausbrüche in Afrika und der neuen womöglich gefährlichen Variante die höchste Alarmstufe ausgerufen. Nach Beobachtung von Experten dürfte die Klade I ansteckender sein als bisherige Varianten und eine schwerere Infektion auslösen .

In Schweden gibt es nach dortigen Regierungsangaben den ersten bestätigten Mpox-Fall der neuen Variante Klade I ausserhalb des afrikanischen Kontinents. Der Fall wurde demnach in der Region Stockholm festgestellt, wie der schwedische Sozialminister Jakob Forssmed am Donnerstag auf einer Pressekonferenz mitteilte.

In Schweden wurde ein erster Fall der neuen Mpox-Variante bestätigt. Die WHO hat angesichts der Ausbreitung bereits einen globalen Gesundheitsnotstand verkündet.

Banksy bringt letztes Motiv an: Jetzt ist klar, was es mit den Tieren auf sich hat

Erneut Gewitter am Mittwochnachmittag – auch im gebeutelten Brienz BE

Neuseeländisches Hilfswerk verteilt unwissentlich Bonbons mit tödlicher Menge Meth

Bonbons mit potenziell tödlichen Mengen an Methamphetamin sind in Neuseeland anonym gespendet und in Lebensmittelpaketen an Bedürftige verteilt worden. Noch sei völlig unklar, wie die leuchtend gelben Süssigkeiten mit Ananasgeschmack der Marke Rinda in Umlauf gekommen seien, sagte Polizeisprecher Glenn Baldwin. Drei Menschen seien bisher nach dem Verzehr in medizinischer Behandlung gewesen.