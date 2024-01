WEF vor «kompliziertestem geopolitischen Hintergrund seit Jahrzehnten» – im Liveticker

Bild: keystone

Das Weltwirtschaftsforum (WEF) beginnt am Montagabend in Davos GR, bevor es am Dienstag von Bundespräsidentin Viola Amherd offiziell eröffnet wird. Erwartet werden während der Tagungswoche rund 2800 Teilnehmer, darunter Dutzende von Staats- und Regierungschefs.



Das Forum in den Bergen finde «vor dem kompliziertesten geopolitischen und geoökonomischen Hintergrund seit Jahrzehnten statt», sagte WEF-Präsident Børge Brende im Vorfeld des Treffens, das unter dem Motto «Rebuilding Trust» («Vertrauen wiederherstellen») steht. Neben den Kriegen sollen auch die Klimakrise, steigende Lebenshaltungskosten und die Herausforderungen durch Künstliche Intelligenz (KI) Themen der Beratungen sein.



Im Zentrum stehen die Kriege und Krisen dieser Welt. Auf Schweizer Seite sind es die bilateralen Beziehungen mit der EU. Der seit fast zwei Jahren andauernde russische Angriffskrieg in der Ukraine stand bereits im Zentrum vorheriger Konferenzen – nun kommen der Krieg zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas und die Sorge vor einer Ausweitung des Konflikts im Nahen Osten dazu.



Wichtigster Gast ist der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. Er will am Dienstag für eine Rede persönlich nach Davos reisen. Vom Angreifer Russland ist offiziell erneut niemand dabei. Dafür nimmt der chinesische Ministerpräsident Li Qiang teil. Er reiste bereits am Sonntag in die Schweiz. China gilt als Verbündeter Russlands, und der Westen hofft, über Peking Einfluss auf Moskau nehmen zu können.



Wichtig sind weiter der geplante Auftritt des israelischen Präsidenten Isaac Herzog und die Teilnahme von Ministern der im Konflikt als Vermittler geltenden Länder Katar und Vereinigte Arabische Emirate.



Zum WEF-Auftakt am Montagabend erhalten herausragende Künstlerinnen und Künstler einen sogenannten Crystal Award für ihre Verdienste zugunsten der Gesellschaft. Die Preisträger sind dieses Jahr Hollywoodstar und Oscar-Gewinnerin Michelle Yeoh («Everything Everywhere All at Once») aus Malaysia, der US-Musiker Nile Rodgers und der burkinisch-deutsche Architekt Diébédo Francis Kéré. (sda)