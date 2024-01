Bis zu 245'000 Franken pro Woche: So viel kostet dieses 700 Quadratmeter grosse Chalet in Davos während des WEF.

«Es gibt einige Firmen, die mieten in Davos Wohnungen oder zum Teil ganze Häuser und lassen sie im Jahr mehrheitlich leer stehen. Während der WEF-Woche verdienen sie dann mit der Vermietung mehr Geld, als sie im ganzen Jahr bei regulären Preisen hätten reinholen können», sagt ein Immobilienunternehmer gegenüber watson, der selbst Chalets in dieser Zeit für bis zu 280’000 Franken pro Woche vermietet.

Während des Weltwirtschaftsforums (WEF) versammeln sich die Mächtigen der Welt in Davos. Und oft bringen sie eine Sache mit: viel Geld. Das zeigt sich bereits bei der Art und Weise, wie sie an die Veranstaltung reisen. Nicht selten mit dem Privatjet oder Helikopter.

Die EDU führt eine Desinformationskampagne gegen die WHO – das steckt dahinter

Mikrochips, Zwangsimpfungen und Haustiertötungen, das würde uns mit einer neuen Verordnung der WHO blühen, schreibt die rechtsbürgerliche Partei EDU auf einem Flyer, den sie an zahlreiche Haushalte versendet. Eine Desinformationskampagne auf dem Prüfstand.

In zahlreichen Briefkästen in der ganzen Schweiz landete in diesen Tagen ein doppelseitiger Flyer, der Haarsträubendes bezüglich der Weltgesundheitsorganisation (WHO) aufzudecken scheint. Dahinter steckt die rechtsbürgerliche Eidgenössisch-Demokratische Union (EDU).