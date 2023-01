Ukraine: Bereits 25 Folterlager in Charkiw entdeckt – das Nachtupdate ohne Bilder

Nach dem Angriff auf eine Truppenunterkunft der russischen Armee im besetzten Ort Makijiwka im Osten der Ukraine gehen die Bergungsarbeiten weiter. Von russischer Seite wurde bisher der Tod von 63 Soldaten offiziell bestätigt, das ukrainische Militär will bei der Attacke in der Nacht zu Neujahr 400 Mann getötet haben. (sda/dpa)

Seit der Befreiung der Umgebung der ostukrainischen Stadt Charkiw von den russischen Besatzern hat die Polizei dort nach eigenen Angaben 25 Folterlager entdeckt. In den Lagern hätten russische Truppen unter anderem Zivilisten unter unmenschlichen Bedingungen festgehalten und gequält, teilte der regionale Polizeichef Wolodymyr Tymoschko am Montag auf Facebook mit. Die Gefangenen seien teils mit Elektroschocks misshandelt worden, anderen seien die Finger gebrochen worden. Auch diese Angaben liessen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Die russischen Angriffe mit «Kamikaze-Drohnen» werden nach Ansicht eines Experten bewusst nachts und entlang des Flusses Dnipro geflogen. «Logischerweise ist nachts am Himmel nicht alles erkennbar», sagte Oberst Wladislaw Selesnjow der ukrainischen Agentur RBK-Ukraina am Montag. Die Flugroute aus südlicher Richtung entlang des Dnipro sei zudem gewählt worden, um die ukrainische Luftabwehr nach Möglichkeit zu umfliegen.

