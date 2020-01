«Ich werde nach Davos gehen» – Donald Trump hält an WEF-Besuch fest

International

Donald Trump hält an WEF-Besuch fest: «Ich werde nach Davos gehen»



Kommt er oder kommt er nicht? Am nächsten Dienstag beginnt das WEF und noch ist unklar, ob Donald Trump in die Schweiz reisen wird. Während ihn im letzten Jahr die Haushaltssperre in den USA hielt, beginnt just in diesen Tagen der Impeachment-Prozess im Senat.

Gestern schürten abgesagte Interviews mit Schweizer Medien und ein Statement seiner Mediensprecherin die Gerüchte, Trump könnte seinen Besuch in letzter Minuten absagen.

Doch der US-Präsident scheint im Moment nicht daran zu denken: Am Rande einer Zeremonie für den Tag der Religionsfreiheit in Washington nannte Trump das Amtsenthebungsverfahren einen «Schwindel». Er glaube, dass der Senat die Angelegenheit schnell abschliessen werde. Er plane deshalb weiter, am WEF in Davos teilzunehmen.

«Ich werde nach Davos gehen», sagte Trump am Donnerstag gemäss Fox News. «Ich werde die grössten Wirtschaftsführer treffen.»

Derweil gehen in der Schweiz die Vorbereitungen für Trumps Besuch weiter. Mehrere Helikopter und Flugzeuge der US-Air-Force sind auf dem Militärflughafen Dübendorf gelandet, wie der «Blick» berichtet. Auch bereits in der Schweiz ist Trumps Helikopter Sikorsky VH-60N White Hawk. Mit dem Hubschrauber, besser bekannt als Marine One, wird Trump vom Flughafen nach Davos fliegen.

Ob Trump wirklich auftaucht? Wir werden sehen. (mlu)

